Venezia guida la co-progettazione per un nuovo codice dei beni culturali

Dal 29 gennaio al 1° febbraio 2025, l’iniziativa NextGen Heritage, dedicata a costruire una visione condivisa e innovativa per il futuro del patrimonio culturale, darà il via a sei tavoli di lavoro tematici, a Venezia. Questa intensa settimana di lavoro, parte del progetto “CREST – Cultural Resources for Sustainable Tourism” (Spoke 9 del Progetto di Ricerca PNRR CHANGES), guidato dall’Università Ca’ Foscari Venezia, si configura come un’importante piattaforma di dialogo tra esperti, operatori culturali, istituzioni e giovani innovatori, con l’obiettivo di elaborare una proposta concreta di aggiornamento del Codice dei Beni Culturali.

Sei tavoli tematici per un patrimonio culturale inclusivo e sostenibile, di cui due dedicati a giovani con meno di 35 anni. I partecipanti si confronteranno su sei macro-temi, ciascuno guidato da esperti e aperto al contributo di stakeholder, professionisti e cittadini:

Citizen Science – Come coinvolgere attivamente i cittadini nella ricerca e nella valorizzazione dei beni culturali? Libero accesso a dati e immagini – Come bilanciare open access e responsabilità etica nella diffusione di contenuti culturali? De-patrimonializzare? – Qual è il ruolo dei privati nella conservazione dei beni culturali e nella gestione sostenibile del patrimonio seriale? Esseri umani, natura, paesaggio – Come sensibilizzare le comunità locali a un’azione collettiva contro i cambiamenti climatici? Migrazione e patrimonio culturale (dedicato alle e ai giovani under 35) – Come possono i beni culturali diventare strumenti di inclusione e di costruzione di comunità? Climate change e beni culturali (dedicato alle e ai giovani under 35) – Come può la cultura guidare un cambiamento concreto per contrastare la crisi climatica?

NextGen Heritage non è solo un evento di confronto, ma un vero e proprio ecosistema di innovazione culturale. I risultati dei tavoli confluiranno in un documento strategico, destinato a orientare politiche locali e nazionali sul patrimonio culturale. “Questi tavoli rappresentano un’opportunità unica per costruire ponti tra ricerca, innovazione e territorio, con l’obiettivo di un futuro sostenibile per il patrimonio culturale”, spiegano i coordinatori di CREST, Monica Calcagno e Diego Calaon, docenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

Venezia come simbolo globale

Il 31 gennaio 2025, presso l’Auditorium Santa Margherita (ore 19:00-21:00), il filosofo, autore e noto divulgatore Pietro Del Soldà guiderà una serata di riflessione aperta sul ruolo di Venezia come simbolo globale delle sfide legate alla gestione del patrimonio culturale. L’evento rappresenta un momento di sintesi e di apertura verso la città, mettendo al centro Venezia come esempio concreto di dialogo tra tradizione e innovazione, tra passato e futuro.

Durante la serata, verrà ufficialmente lanciata la Call for Ideas dedicata alla città di Venezia. L’invito è rivolto a cittadini, giovani innovatori, creativi e appassionati della città, che nei primi mesi dell’anno potranno proporre idee e progetti che affrontino le principali sfide culturali, sociali ed economiche della città lagunare.

“Venezia è molto più di una città: è un laboratorio vivente dove il patrimonio culturale incontra le sfide globali. Questa Call for Ideas vuole stimolare proposte concrete e coraggiose per costruire un futuro sostenibile e inclusivo”, affermano i docenti Monica Calcagno e Diego Calaon.

Evento conclusivo e presentazione dei risultati

Il 1° febbraio 2025, alle ore 10:00, presso l’Auditorium Santa Margherita, i portavoce dei sei tavoli di lavoro condivideranno pubblicamente i risultati delle discussioni e le prime proposte di aggiornamento del Codice dei Beni Culturali.

