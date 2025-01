Vento forte e mare agitato, Capri isolata

MeteoWeb

A causa di vento forte e mare mosso, l’isola di Capri è isolata. Gli ultimi arrivi e partenze dall’isola azzurra risalgono alle ultime corse marittime effettuate ieri sera. L’intensificarsi del vento, che ha aumentato la sua potenza durante la notte, ha impedito che oggi qualsiasi collegamento con la terraferma potesse essere effettuato sia per Napoli che per Sorrento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

