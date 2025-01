Vento forte e mare mosso, disagi nei trasporti marittimi per Ischia e Procida

MeteoWeb

Forte vento e mare molto mosso stanno ostacolando la regolarità dei servizi di collegamento marittimo per le isole di Ischia e Procida. Interessati gli aliscafi di cui diverse corse programmate per le due isole sono state già cancellate e di altre ne viene annunciato lo stop dalle compagnie di navigazione. Attualmente risultano sospesi tutti i collegamenti veloci da e per il porto di Forio, regolari quelli in partenza ed arrivo a Casamicciola e cancellate diverse corse previste da Molo Beverello per gli approdi di Marina Grande a Procida ed Ischia Porto.

