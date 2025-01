Arriva un virus misterioso, i contagi aumentano alle stelle: “isolamento e mascherine”

MeteoWeb

L’inverno ha portato una nuova sfida sanitaria in Regno Unito e Irlanda, con un aumento dei casi di virus hMPV (Human Metapneumovirus) che si aggiunge all’ondata influenzale che sta mettendo sotto pressione i sistemi sanitari. Questo virus, noto da decenni, ha recentemente causato preoccupazione dopo aver costretto la Cina a prendere misure d’emergenza per arginare la sua diffusione nelle province settentrionali. Ora, anche l’Europa sembra affrontare una situazione critica. Secondo i dati diffusi dall’UK Health and Security Agency, la positività al virus hMPV ha raggiunto il 4,9%, con i tassi più alti tra gli anziani sopra gli 80 anni, dove il valore sale al 7,3%. In Irlanda, invece, il monitoraggio del virus è stato sospeso nell’ottobre 2024 a causa di problemi tecnici legati al rischio di falsi positivi nei test diagnostici.

L’Health Protection Surveillance Centre irlandese ha dichiarato: “dal 14/10/2024, l’HPSC ha cessato di riportare i dati sui rilevamenti di hMPV a causa di un aumento del rischio di risultati falsi positivi nei test di sorveglianza virologica”. Questa sospensione ha lasciato il paese senza dati aggiornati sulla diffusione del virus, rendendo difficile valutare l’impatto effettivo.

Cos’è l’hMPV?

Scoperto per la prima volta nei Paesi Bassi nel 2001, l’hMPV si trasmette attraverso goccioline respiratorie emesse con tosse o starnuti, o tramite il contatto con superfici contaminate. I sintomi sono simili a quelli di un comune raffreddore: tosse, febbre, naso chiuso o che cola. Tuttavia, in alcuni casi possono manifestarsi rash cutanei, difficoltà respiratorie e mal di gola. Le persone a rischio più elevato di complicanze includono bambini piccoli, anziani e individui con sistemi immunitari compromessi. In Irlanda, le autorità sanitarie consigliano a queste categorie di adottare misure preventive per ridurre il rischio di contagio.

Il parere dell’HSE

Il Servizio Sanitario irlandese (HSE) ha sottolineato che il virus hMPV tende a diffondersi principalmente durante i mesi invernali, parallelamente all’influenza stagionale. In una nota recente, l’HSE ha dichiarato: “l’influenza sta circolando nella comunità e continuerà a farlo nelle prossime settimane. Ogni inverno assistiamo a un aumento di infezioni stagionali, come l’influenza e il norovirus, che per alcune persone possono avere conseguenze gravi”.

Consigli per proteggersi

L’HSE ha fornito alcune raccomandazioni per proteggersi durante l’inverno:

Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone.

Non uscire di casa in caso di sintomi.

Evitare il contatto con persone malate, soprattutto se si appartiene a categorie vulnerabili.

Indossare mascherine in ambienti affollati o poco ventilati.

Vaccinarsi contro l’influenza, particolarmente per le persone a rischio.

