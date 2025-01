Il Vortice Polare colpisce il Sud degli USA: neve record, blackout e trasporti in tilt | FOTO

MeteoWeb

Un’intensa tempesta invernale ha avvolto il Sud degli Stati Uniti, portando nevicate abbondanti e pioggia ghiacciata. Il maltempo, che ha già messo in ginocchio Stati come Texas, Oklahoma, Georgia e Carolina del Nord e del Sud continuerà a imperversare nel weekend, causando disagi diffusi e lasciando centinaia di migliaia di persone senza elettricità.

Blackout diffusi

Nella regione di Atlanta, oltre 110mila abitazioni sono rimaste senza corrente nella serata di venerdì, ed i meteorologi locali hanno avvisato sul rischio di ulteriori accumuli di pioggia ghiacciata. La Georgia Power ha confermato che i guasti sono dovuti a rami caduti e alla formazione di ghiaccio, e ha annunciato che le squadre lavoreranno senza sosta, compatibilmente con le condizioni di sicurezza. Le autorità hanno esortato i residenti a evitare di mettersi in viaggio almeno fino a sabato pomeriggio, quando le temperature potrebbero migliorare.

Neve record in diverse città

Questa tempesta ha portato accumuli di neve eccezionali, superando in un solo evento le medie annuali in molte città. A Little Rock, in Arkansas, sono caduti quasi 25 cm di neve, mentre a Memphis, Tennessee, l’aeroporto internazionale ha registrato più di 18 cm, contro una media annuale di soli 7 cm. Simili accumuli sono stati segnalati in altre città del Tennessee e della Georgia.

Disagi per i trasporti e incidenti

La tempesta ha colpito duramente anche il traffico aereo. L’aeroporto internazionale di Atlanta, il più trafficato al mondo, ha riportato centinaia di voli cancellati o in ritardo. Un incidente che ha coinvolto un volo Delta diretto a Minneapolis ha causato 4 feriti, uno dei quali è stato ricoverato. Anche gli aeroporti di Charlotte, Dallas-Fort Worth e Nashville hanno registrato significativi disagi.

Sulle strade, l’attenzione è alta per il rischio di incidenti. In Tennessee, un camion ha urtato un veicolo del dipartimento dei trasporti, e numerosi veicoli sono scivolati fuori strada in Carolina del Sud.

Interventi straordinari e stati d’emergenza

In risposta alla situazione critica, diversi stati hanno dichiarato lo stato di emergenza. In Arkansas e Carolina del Nord, le Guardie Nazionali sono state mobilitate per aiutare i conducenti bloccati. Intanto, milioni di studenti hanno potuto godersi una rara giornata di neve, con scuole chiuse da Texas a Carolina del Sud.

Clima estremo

Il vortice polare, solitamente confinato vicino al Polo Nord, si è spostato verso Sud, portando aria gelida in regioni più temperate. Mentre il Sud degli USA combatte contro neve e ghiaccio, il clima estremo si manifesta anche altrove. Nella California meridionale, incendi boschivi hanno devastato vaste aree, un fenomeno insolito per questo periodo dell’anno.

Previsioni meteo

La tempesta continuerà a interessare parti di Georgia, Carolina del Nord e del Sud, Tennessee e Virginia occidentale anche nelle prossime ore, con accumuli di neve che potrebbero superare i 20 cm.

