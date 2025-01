Il Vortice Polare colpisce gli USA: freddo record nel Sud, blackout e centinaia di incidenti

MeteoWeb

Un’ondata di freddo eccezionale, causata dal vortice polare, ha portato temperature sottozero in alcune delle zone più meridionali degli USA. Tra le aree colpite, il Texas e l’Oklahoma si preparano a possibili nevicate nei prossimi giorni, mentre a Richmond, capitale della Virginia, un blackout ha causato problemi al sistema idrico, rendendo l’acqua potabile non sicura.

Disagi in tutto il Paese

Il freddo artico, che si è abbattuto su gran parte degli Stati Uniti a Est delle Montagne Rocciose durante il weekend, ha generato una serie di disagi: centinaia di incidenti stradali, migliaia di voli cancellati o in ritardo, e l’apertura di rifugi per i senzatetto in molte comunità, da Providence, Rhode Island, fino al Sud del Paese.

A Kansas City il sistema di trasporto pubblico è sotto pressione a causa di circa 28 cm di neve caduti negli ultimi giorni.

La situazione in Texas e Oklahoma

Le temperature hanno toccato livelli eccezionalmente bassi persino a El Paso, al confine tra Texas e Messico, con minime di -0,5°C e un vento gelido che ha fatto percepire temperature tra -18°C e -9°C. A Dallas, si prevedono da 3 a 8 cm di neve giovedì, accompagnati da pioggia e nevischio. Le autorità locali sono in “fase di preparazione” per affrontare strade potenzialmente ghiacciate, specialmente in vista della partita del Cotton Bowl ad Arlington, che attirerà migliaia di tifosi.

Blackout e incidenti

Il maltempo ha lasciato circa 200mila persone senza elettricità in stati come Kentucky, Indiana, Virginia e Missouri. A Richmond, il blackout ha causato un guasto temporaneo al sistema idrico, portando le autorità a emanare un avviso di bollitura dell’acqua per oltre 200mila residenti.

Le strade ghiacciate e innevate hanno provocato incidenti mortali in diversi Stati. Solo in Virginia, la polizia ha registrato 650 incidenti tra domenica e lunedì, con 3 vittime confermate. Altri decessi legati al maltempo si sono verificati in West Virginia, Carolina del Nord e Kansas.

Il vortice polare

Il vortice polare, una massa d’aria estremamente fredda che normalmente ruota attorno al Polo Nord, si è spinto verso Sud, colpendo gli Stati Uniti, l’Europa e l’Asia. Secondo alcuni esperti, episodi come questo potrebbero diventare più frequenti a causa del riscaldamento globale, che sta alterando i modelli atmosferici.

Previsioni per i prossimi giorni

Mentre le temperature gelide continuano a persistere nel Sud/Est, da Texas a Florida, gli Stati a Nord e nell’Ohio Valley potrebbero affrontare ulteriori nevicate e ghiaccio, con il rischio di formazione di pericolose lastre di ghiaccio nero sulle strade.

