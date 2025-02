Il 15 febbraio 2013 un monito dal cosmo: l’asteroide di Chelyabinsk

MeteoWeb

Il 15 febbraio 2013, gli abitanti di Chelyabinsk, in Russia, hanno vissuto un evento straordinario e spaventoso: un asteroide è esploso nei cieli sopra la città, generando un’enorme onda d’urto che ha causato danni diffusi e ferito oltre 1.600 persone. Questo evento ha ricordato al mondo l’importanza del monitoraggio degli oggetti spaziali vicini alla Terra.

L’asteroide, di dimensioni paragonabili a quelle di una casa, è entrato nell’atmosfera terrestre a una velocità di circa 18 km al secondo. A un’altitudine di circa 23 km dal suolo, l’immensa pressione e il calore generati dalla sua velocità hanno causato la sua esplosione, liberando un’energia stimata in 440mila tonnellate di TNT. L’onda d’urto risultante ha danneggiato edifici in un’area di oltre 500 km quadrati e ha mandato in frantumi le finestre di migliaia di abitazioni, provocando la maggior parte dei ferimenti a causa dei vetri rotti.

L’evento di Chelyabinsk ha rappresentato il più grande impatto atmosferico registrato dopo l’evento di Tunguska del 1908. Nonostante la potenza dell’esplosione, fortunatamente non ci sono state vittime dirette. Tuttavia, ha messo in evidenza la vulnerabilità del nostro pianeta agli impatti di asteroidi e la necessità di sviluppare strategie per il rilevamento e la deviazione di eventuali minacce future.

A seguito di questo incidente, la comunità scientifica ha intensificato gli sforzi per individuare e monitorare gli asteroidi potenzialmente pericolosi. La NASA e altre agenzie spaziali hanno implementato programmi come il Near-Earth Object Program, dedicato alla catalogazione di questi corpi celesti. Inoltre, sono in fase di studio tecniche per deviare eventuali asteroidi in rotta di collisione con la Terra, come missioni di impatto cinetico e sistemi di deflessione gravitazionale.

L’asteroide di Chelyabinsk ha dimostrato che gli impatti cosmici non sono solo scenari di fantascienza, ma eventi reali che possono avere conseguenze significative.

