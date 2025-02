2024 YR4, l’asteroide più temuto, ora fa meno paura

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, la comunità scientifica e il pubblico hanno seguito con attenzione le notizie riguardanti l’asteroide 2024 YR4, inizialmente considerato una potenziale minaccia per la Terra. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti della NASA hanno notevolmente ridotto il rischio di impatto, portandolo da 1 su 32 a 1 su 360, ovvero solo lo 0,28% di probabilità che colpisca il nostro pianeta nel 2032.

Asteroide 2024 YR4, la minaccia per la Terra si allontana

La prima riduzione del rischio è stata annunciata dalla NASA il 19 febbraio 2025 tramite il social X, seguita da un’ulteriore revisione il giorno successivo. L’aggiornamento è stato possibile grazie a nuove osservazioni dell’orbita dell’asteroide, raccolte tra il 18 e il 20 febbraio. Con un diametro stimato di circa 55 metri, 2024 YR4 era stato inizialmente considerato un oggetto di alto rischio, raggiungendo temporaneamente il punteggio più elevato nella tabella del rischio Sentry del Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) della NASA. Tuttavia, la recente analisi ha drasticamente abbassato il livello di allerta, portandolo al livello 1 sulla Scala Torino. Questo valore indica che l’asteroide presenta una probabilità estremamente bassa di collisione, senza motivo di allarme. Inoltre, il livello 1 suggerisce che nuove osservazioni telescopiche molto probabilmente porteranno a un ulteriore declassamento al livello 0.

La dinamica delle previsioni sugli asteroidi

Il rischio di impatto degli asteroidi può inizialmente apparire più elevato a causa dell’incertezza nelle prime misurazioni orbitali. Le piccole imprecisioni nelle osservazioni possono amplificarsi nel tempo, alterando le previsioni. Immaginate di tenere in mano un bastone lungo alcuni metri; un piccolo spostamento della mano produce un effetto minimo all’estremità opposta. Ora immaginate che il bastone sia lungo milioni di km: un lieve movimento alla base provoca variazioni enormi all’altra estremità. Questo fenomeno spiega perché il rischio iniziale di impatto può sembrare più alto e poi ridursi con osservazioni più precise.

Cosa aspettarsi nei prossimi anni

Anche se il rischio di impatto con la Terra nel 2032 è ormai trascurabile, c’è ancora una piccola probabilità, circa l’1%, che 2024 YR4 possa colpire la Luna. Tuttavia, lo scenario più probabile resta che l’asteroide prosegua la sua orbita attorno al Sole senza eventi di particolare rilievo.

L’asteroide è attualmente in allontanamento dalla Terra, ma tornerà a essere osservabile nel 2028, quando passerà nuovamente nelle vicinanze del nostro pianeta. Ciò darà agli scienziati un’opportunità unica per studiare da vicino un corpo celeste di queste dimensioni, contribuendo a migliorare le nostre capacità di previsione e difesa planetaria.

L’asteroide 2024 YR4 e l’importanza del monitoraggio

La rapida riduzione del rischio di impatto di 2024 YR4 dimostra l’importanza del monitoraggio continuo degli asteroidi e della raccolta di dati più accurati. La comunità scientifica continuerà a osservare l’asteroide nei prossimi anni, ma per il momento non c’è motivo di preoccupazione. Questo episodio evidenzia come l’astronomia e la tecnologia possano fornire risposte tempestive e rassicuranti riguardo alle minacce spaziali, consentendo una gestione basata su dati concreti piuttosto che su allarmismi infondati.

