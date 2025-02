Previsioni Meteo: poderoso Anticiclone in Europa, ancora maltempo al Sud Italia

MeteoWeb

Un imponente Anticiclone sta dominando lo scenario europeo, garantendo ampi sprazzi di bel tempo su gran parte del Continente e quindi anche nella nostra Italia. Al netto di nebbie e foschie localizzate in pianura Padana, sono giornate di sole pieno su tutto il Centro/Nord, e continuerà così anche nei prossimi due giorni. Nelle ore centrali di Giovedì 6 Febbraio, l’Anticiclone – posizionato tra le isole Britanniche e la penisola Scandinava – supererà diffusamente i 1045hPa di alta pressione nel Nord Europa.

L’alta pressione è molto estesa e interessa la quasi totalità del territorio europeo:

Il Sud Italia, però, rimane ai margini di questa poderosa figura barica: ecco perchè abbiamo molte nubi e qualche pioggia. A Siracusa, ad esempio, oggi è stata una giornata tipicamente invernale con 7mm di pioggia, temperatura minima di +9°C e temperatura massima di +13°C. Meno pioggia ma stessi valori termici a Catania. Cielo coperto, clima umido e qualche pioggia anche tra Messina e Reggio Calabria. Nuvolosità diffusa in altre aree di Calabria e Sicilia, dove anche ieri abbiamo avuto piogge sparse.

Giovedì pomeriggio il maltempo si estenderà anche alla Sardegna. Piogge molto più intense in Algeria e Tunisia. Ancora difficile, invece, inquadrare bene il peggioramento del weekend ma tra sabato e domenica tornerà il maltempo in gran parte d’Italia. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti, continuate a seguirci!

