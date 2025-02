Allerta Meteo, neve in pianura al Nord/Ovest: previsione molto incerta per il weekend

MeteoWeb

L’evoluzione meteorologica prevista per il fine settimana si presenta ancora avvolta da un’elevata incertezza modellistica, rendendo prematuro qualsiasi tentativo di dettagliare con precisione le condizioni atmosferiche attese tra venerdì 7 e domenica 9 febbraio. Nonostante la progressiva riduzione della distanza temporale, permangono numerosi elementi di complessità che impediscono, allo stato attuale, di delineare con affidabilità eventuali fenomeni nevosi a bassa quota o addirittura in pianura. Tale difficoltà risulta amplificata per una regione come il Piemonte, la cui orografia articolata rappresenta storicamente un ostacolo significativo per i modelli numerici di previsione meteorologica, spesso incapaci di catturare con sufficiente precisione le dinamiche atmosferiche su scala locale.

La principale criticità previsionale risiede nell’analisi del comportamento della struttura depressionaria in quota, nota come “Cut-Off”, destinata a isolarsi sulla Francia centro-occidentale. Questo sistema si formerà a seguito di un’avvezione di aria fredda di origine artica, responsabile di un deciso calo termico che si manifesterà già a partire da venerdì, determinando un abbassamento delle temperature su tutta l’Europa centrale e sul Nord Italia. Le simulazioni numeriche attuali indicano valori termici prossimi ai -4/-5°C a circa 1.500 metri di quota (850 hPa) sul Piemonte, un parametro che suggerisce la presenza di un ambiente favorevole a precipitazioni potenzialmente nevose, almeno in determinate condizioni. Tuttavia, il ruolo cruciale sarà giocato dalla precisa collocazione e dal successivo spostamento della depressione in quota lungo l’arco alpino occidentale, elemento che influenzerà in modo determinante la configurazione meteorologica del fine settimana.

Un altro fattore di particolare rilievo riguarda la possibile interazione tra il sistema depressionario in quota e una struttura di bassa pressione al suolo attesa in risalita dalle regioni settentrionali del Nord Africa verso il Centro-Sud Italia nel corso della giornata di sabato 8 febbraio. Qualora si verificasse una corretta sincronizzazione tra questi due elementi atmosferici, si potrebbe assistere alla formazione di un’estesa perturbazione capace di generare un fronte nuvoloso organizzato, supportato da intensi flussi meridionali in quota, che favorirebbero un incremento delle precipitazioni specialmente sulle aree del Nordovest, con particolare riferimento ai settori alpini e pedemontani.

L’incertezza previsionale è dunque legata alla difficoltà di prevedere con esattezza l’evoluzione della Goccia Fredda in quota, il cui spostamento verso il Mediterraneo rappresenta un elemento decisivo nel determinare la distribuzione e l’intensità delle precipitazioni. Solo nel caso di un’interazione favorevole con la depressione al suolo in risalita dall’Africa, il Piemonte potrebbe trovarsi coinvolto in un peggioramento più marcato, caratterizzato da precipitazioni diffuse e localmente intense, che nelle prime fasi potrebbero assumere carattere nevoso fino a quote relativamente basse tra la serata di venerdì 7 e la mattinata di sabato 8 febbraio.

La previsione, dunque, si configura come un mosaico complesso, in cui ogni singolo tassello dovrà incastrarsi in modo preciso affinché si possa delineare uno scenario di maltempo strutturato e significativo sulla regione. L’attuale variabilità nelle simulazioni numeriche conferma che, per il momento, ogni ipotesi rimane ancora soggetta a notevoli margini di incertezza, rendendo necessario attendere almeno le prossime 24 ore per poter disporre di una maggiore coerenza nei dati modellistici e iniziare a formulare un quadro previsionale più attendibile.

