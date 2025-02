Allerta Meteo Bologna: il Comune apre il COC

MeteoWeb

A seguito dell’allerta meteo gialla emanata da Arpae e Regione Emilia Romagna per domani, mercoledì 26 febbraio, il Comune di Bologna ha aperto in via precauzionale il Centro operativo comunale (COC), pur non obbligatorio, “per attivare la funzione di monitoraggio costante della situazione a partire dalla giornata di domani e fino a cessata allerta”. In vista delle previste precipitazioni è stata pulita la griglia del torrente Ravone. Il Comune raccomanda di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo tramite canali istituzionali, fare attenzione alle attività all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti, guidare con attenzione, in particolare nei tratti esposti a frane e caduta massi, fare molta attenzione agli attraversamenti dei corsi d’acqua quali ponti o guadi e ai sottopassi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

