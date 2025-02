Allerta Meteo Calabria: domani treni ridotti | DETTAGLI

MeteoWeb

Sulla base dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile, in Calabria, per la giornata di domani, sabato 8 febbraio, è prevista una riduzione dell’offerta ferroviaria. Lo rende noto Rfi, che specifica che, per quanto riguarda la linea Reggio Calabria – Catanzaro Lido, sarà attivo un servizio con corse bus fino alle ore 7:30. Per quanto riguarda la linea Lamezia – Catanzaro, sarà attivo un servizio con corse bus fino alle ore 9:30.

