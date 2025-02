Allerta Meteo Campania: forti piogge e temporali in arrivo

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo gialla per temporali in vigore dalle ore 21 di oggi alla stessa ora di domani, mercoledì 26 febbraio. È prevista una perturbazione con precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, e un conseguente rischio idrogeologico localizzato. L’allerta meteo riguarda tutta la Campania. “Si ricorda ai sindaci di tutta la Campania, al fine di mitigare i rischi previsti, di attivare i Centri operativi comunali (COC) e di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile. Prestare attenzione agli avvisi della Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale”, fa sapere la Protezione Civile regionale della Campania.

Allerta Meteo anche a Napoli

A seguito dell’avviso di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione Civile Regionale per fenomeni meteorologici avversi – previsti dalle ore 21 di stasera alle ore 21 di domani – a Napoli saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche.

