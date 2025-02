Allerta Meteo Campania: prorogato codice giallo per temporali

MeteoWeb

Continua l’ondata di maltempo in Campania. La Protezione Civile regionale, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo gialla per temporali fino alle 12 di domani, giovedì 27 febbraio. Su tutta la Campania proseguiranno le precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, con un conseguente rischio idrogeologico. Si segnalano ancora possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane. Tali scenari potranno verificarsi anche in assenza di precipitazioni, a causa del rischio residuo e della saturazione dei suoli dovuta alle piogge di queste ore.

La Protezione Civile regionale ricorda ai sindaci di tutta la Campania, al fine di mitigare i rischi previsti, di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC) e di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile. Prestare attenzione agli avvisi della Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale.

