Allerta Meteo Campania: nuova perturbazione, domani forte maltempo e rischio idrogeologico

A seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo per temporali codice giallo. Dalle 9 di domani, domenica 2 febbraio, alle 9 di dopodomani, lunedì 3 febbraio, è prevista una nuova perturbazione con precipitazioni intense e un rischio idrogeologico localizzato. L’allerta meteo riguarda tutta la Campania. Tra i principali rischi previsti connessi alle conseguenze delle precipitazioni si segnalano: allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori. Saranno anche possibili frane e caduta massi.

