Allerta Meteo: il Ciclone freddo di San Valentino, la neve in arrivo e la grande ondata di gelo tra conferme e smentite

C’è una grande conferma e un’attesa smentita negli aggiornamenti meteo sul medio termine. La conferma riguarda il ciclone freddo in arrivo sull’Italia nel weekend di San Valentino: un bolide che si sgancerà dal cuore d’Europa e molto rapidamente attraverserà l’Italia intera tra venerdì pomeriggio e domenica mattina, provocando forte maltempo, un brusco calo termico e abbondanti nevicate lungo la dorsale appenninica fino a bassa quota. Non interesserà l’Italia, invece, la grande ondata di gelo – comunque ridimensionata – che dal 15-16 Febbraio in poi interesserà l’Europa dell’est. Ma andiamo con ordine.

Dopo l’ondata di maltempo in corso in queste ore al Centro Italia, nella giornata di dopodomani – Venerdì 14 Febbraio – proprio nel giorno di San Valentino, arriverà nel nostro Paese questo Ciclone freddo proveniente dal cuore d’Europa. Quella di venerdì sarà una giornata storica per la neve in Austria, Slovenia e Croazia: un modo particolarmente romantico riconciliare gli appassionati di meteorologia e i nivofili con il loro vecchio amore, la neve appunto. Nei tre Paesi appena oltre il confine nord/orientale dell’Italia, infatti, nevicherà tantissimo fin in pianura con accumuli straordinari.

Il maltempo colpirà anche l’Italia, su tutto il Centro/Nord. Avremo piogge e temporali su Triveneto e Centro Italia, con fenomeni localmente intensi, in intensificazione nel corso della giornata e con nevicate che saranno inizialmente confinate a quote medio/alte, ma in rapido calo già dal pomeriggio. In serata arriveranno i nuclei d’aria più freddi con l’irruzione di una forte bora che porterà la neve anche in pianura Padana, soprattutto in Emilia Romagna.

Il Ciclone freddo scivolerà rapidamente verso il Centro/Sud nella giornata di sabato 15 febbraio, e sarà lo stesso copione: forte maltempo, grandine, temporali, tornado e temperature in picchiata. La neve cadrà copiosa sull’Appennino, anche se è ancora presto per sbilanciarsi sull’esatta quota neve. Tendenzialmente, nevicherà ovunque fino a 1.000 metri di quota, localmente anche più in basso, sull’Appennino centrale e meridionale, ma per conferme più precise dobbiamo attendere i prossimi aggiornamenti.

Il maltempo proseguirà al Sud anche domenica 16 febbraio, specie in mattinata, con fenomeni in attenuazione solo in serata. Al Centro/Nord, invece, già domenica mattina sarà tornato a splendere il sole. Per un miglioramento più diffuso, il Sud dovrà attendere lunedì 17.

Infine, per quanto riguarda la grande ondata di gelo, la visione del modello europeo ECMWF è stata vincente: l’irruzione polare non arriverà in Italia, ma si fermerà più a oriente. Sarà un periodo lungo e molto freddo nell’est Europa: avremo temperature glaciali a lungo nella Russia europea, nei Paesi Baltici, in Scandinavia e anche in Polonia, Bielorussia e Ucraina. Ma il freddo arriverà anche in Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania.

L’Italia rimarrà a guardare, esposta a nuovi flussi caldo-umidi provenienti dall’oceano Atlantico. Anche la prossima, infatti, sarà una settimana di maltempo ma senza temperature eccessivamente rigide nel nostro Paese.

