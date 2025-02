Allerta Meteo, forte maltempo al Centro Italia: nubifragi in Toscana | MAPPE

MeteoWeb

Forte maltempo sul Centro Italia nelle prossime ore. L’allerta meteo lanciata ieri vede ulteriori conferme nella situazione meteorologica in atto, con i primi nubifragi che stanno colpendo l’isola d’Elba dove sul Monte Perone sono già caduti 60mm di pioggia. Ma piove a dirotto su gran parte di Toscana e Liguria, in un contesto di maltempo che coinvolge tutto il Nord con piogge però molto più deboli in pianura Padana. Le aree più colpite dal maltempo sono quelle costiere di Liguria orientale e Toscana, esattamente come previsto dalle previsioni dei giorni scorsi.

In Toscana, le scuole oggi sono rimaste chiuse in molti comuni proprio per l’allerta meteo. L’ultimo aggiornamento del satellite meteorologico conferma questo quadro:

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore, in modo particolare nel pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 12 febbraio. Sulla Toscana centro-settentrionale costiera e in modo particolare nella zona di Livorno avremo violenti temporali con intensi nubifragi che potranno determinare locali alluvioni e condizioni di seria criticità.

Allerta Meteo: il maltempo persisterà anche domani, giovedì 13 febbraio

Anche domani, giovedì 13 febbraio, il maltempo persisterà nelle medesime aree. In mattinata avremo forti piogge in Toscana e alto Lazio, piogge sparse anche in Liguria, basso Friuli Venezia Giulia, Romagna, Umbria e Lazio meridionale:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si intensificherà ulteriormente tra Toscana e Umbria, insistendo sul Lazio, nelle Marche, in Romagna. Forti nevicate sui versanti settentrionali delle Alpi, in Austria e soprattutto in Svizzera. Nubi sparse e qualche piovasco al Sud, nel Salento, in Calabria e Sicilia joniche, seppur con temperature in lieve aumento:

L’analisi della situazione meteo in video:

