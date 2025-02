Allerta Meteo, nuova violenta ondata di maltempo: attenzione ai temporali V-Shaped

MeteoWeb

Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l’Italia, e sarà più violenta del previsto o quantomeno rispetto a quanto previsto nei giorni scorsi. Le mappe odierne sono già inequivocabili: avremo ancora una volta fenomeni meteo estremi, e stavolta non durante il weekend ma nel cuore della settimana. Le Regioni più colpite saranno quelle del Centro/Nord e il peggioramento sarà accompagnato da forti raffiche di vento, violenti temporali e forse anche qualcosa di più estremo come tornado e grandine.

Nel pomeriggio-sera di oggi, martedì 11 febbraio, un po’ in tutto il Centro/Nord avremo cielo coperto e piogge sparse, localmente deboli ma più forti tra Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e alta Toscana. Locali piogge anche in Sardegna e Sicilia, come mostra la mappa Moloch del CNR-ISAC:

Ma sarà solo l’inizio del peggioramento, il suo primo avamposto. La situazione precipiterà nelle ore successive, sin dalla prossima notte. La giornata di domani, mercoledì 12 febbraio, sarà la più estrema sempre nelle Regioni del Centro/Nord. Sin dalle prime ore del mattino avremo forti temporali in Liguria e Toscana, nelle zone costiere con la formazione dei classici temporali di tipo “V-Shaped”, i più pericolosi in termini di venti, pioggia e grandine. Il maltempo sarà esteso ad una ampia area del Centro/Nord, ma le Regioni colpite dai fenomeni estremi saranno Liguria e Toscana.

Nel pomeriggio-sera di mercoledì, i temporali degenereranno in Toscana dove si verificheranno fenomeni molto violenti dal litorale verso l’entroterra, con un’estensione del maltempo a tutta la Regione e al vicino Lazio settentrionale. Maltempo anche in Emilia Romagna, fino all’alto Adriatico, sempre per la conformazione temporalesca di tipo “V-Shaped” che condizionerà il clima su gran parte del Centro/Nord:

Variabilità diffusa anche al Sud con ulteriori piogge sparse a macchia di leopardo in Sicilia.

