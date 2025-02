Allerta Meteo, arriva il Ciclone di San Valentino: freddo, maltempo e neve nel weekend. E il grande gelo…

MeteoWeb

Situazione meteo esplosiva sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni. Abbiamo già parlato della nuova ondata di maltempo che tra stasera e domani colpirà il nostro Paese con ulteriori fenomeni meteo estremi, ma si delinea un quadro molto più interessante per il weekend di San Valentino. Infatti proprio nella giornata di San Valentino, venerdì 14 febbraio, un Ciclone freddo si sgancerà dall’Europa centrale per raggiungere rapidamente l’Italia dove già nel pomeriggio di venerdì scatenerà forte maltempo e bufere di neve sulle Regioni del Nord.

Venerdì sera avremo forti nevicate in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, fin in pianura. Nella notte tra venerdì e sabato è probabile che la neve cada copiosa anche in pianura Padana, colpendo molte città quali Parma, Modena, Bologna, Mantova, Brescia e Verona. Ma di questo parleremo in modo più approfondito nei prossimi aggiornamenti, in quanto è ancora presto per una previsione così dettagliata. Di certo c’è la traiettoria del Ciclone che scivolerà lungo tutta l’Italia, andando poi tra sabato 15 e domenica 16 a colpire il Centro/Sud, provocando anche qui forte maltempo e intense nevicate.

Rimane ancora molto incerta l’evoluzione meteorologica successiva. La grande ondata di gelo sull’Europa è confermata da tutti i modelli proprio a partire dal weekend, ma diminuiscono le probabilità che anche l’Italia venga coinvolta in questa grande irruzione che sarà la più intensa dell’inverno per l’Europa centro-orientale. Rispetto allo scenario di ieri, sembra prevalere la linea del modello europeo ECMWF: il grande gelo rimarrà confinato oltre le Alpi e l’Adriatico. Ma anche su questo è importante seguire i prossimi aggiornamenti, in quanto la situazione potrebbe cambiare ulteriormente.

