Allerta Meteo, il Ciclone Mediterraneo minaccia il Sud: alto rischio alluvioni tra domenica e lunedì

Imperversa il maltempo sull’Italia a causa del Ciclone Mediterraneo in risalita verso il Sud. In queste ore i fenomeni più estremi continuano però a colpire il Nord, con piogge torrenziali in Toscana dove da ieri sono caduti ben 132mm di pioggia a Marina di San Vincenzo (Livorno) e 114mm a Castagneto Carducci (Livorno), le località più colpite dalle precipitazioni. Proprio a causa di queste grandi piogge, questa mattina il fiume Cecina è esondato a Montescudaio mentre sull’Appennino sta nuovamente tracimando la Diga di Ridracoli, per la seconda volta nel giro di pochi giorni, testimoniando il periodo eccezionalmente piovoso vissuto in quest’area.

Nevica, invece, in Piemonte con scenari spettacolari sulle Alpi: la neve è arrivata fino a bassa quota, con accumuli importanti in montagna. Un angolo d’inverno in Italia in quest’inizio di Febbraio:

Nelle prossime ore il maltempo continuerà al Nord, con piogge su tutto il Piemonte, dove continuerà a nevicare per tutto il giorno sui rilievi fino a quote collinari. Piogge sparse anche in Emilia Romagna e nella Lombardia nord/occidentale, mentre migliora in Toscana. La situazione del maltempo si farà seria al Sud, in modo particolare su Sardegna e Sicilia dove risaliranno le prime piogge e i forti temporali provocati dal Ciclone in risalita dal cuore del Mediterraneo. Attesi forti temporali con piogge alluvionali in Tunisia. In Sardegna avremo piogge sparse e temporali diffusi mentre in Sicilia avremo le prime piogge da “stau” nei settori orientali dell’isola, in modo particolare nel catanese e nel messinese, sul versante orientale di Etna e Peloritani tra Catania e Messina:

Il Ciclone Mediterraneo risalirà il Canale di Sicilia nella serata odierna, posizionandosi poi nella Sicilia occidentale, intorno alle isole Egadi: questa traiettoria alimenterà anche forti venti che tuttavia negli ultimi aggiornamenti dei modelli sono stati smorzati rispetto alle previsioni precedenti. In ogni caso saranno sostenuti con forti mareggiate sulle coste esposte, come possiamo vedere dalle mappe del modello Moloch del CNR-ISAC:

Allerta Meteo per domenica 2 Febbraio: alto rischio alluvione al Sud

Domani, domenica 2 Febbraio, sarà una giornata molto grave per il forte maltempo che flagellerà il Sud. E’ alto il rischio alluvione in varie aree del nostro Paese, oltre che in Tunisia dove si rischia un vero e proprio disastro a Tunisi e nel Golfo di Tunisi, nella zona più densamente popolosa del Paese, con pesanti alluvioni non solo nella Capitale ma anche a Biserta e nel nord del Paese, con oltre 300mm di pioggia nelle zone più colpite.

Ma sin dalle prime ore del mattino avremo piogge alluvionali nella Sicilia orientale, soprattutto sull’Etna, nella zona di Catania, ma anche nel messinese sui Peloritani e sugli Iblei, tra Siracusa e Ragusa. Forti temporali colpiranno anche Trapani, l’agrigentino e persisteranno sulla Sardegna. Prime piogge sparse su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria jonica:

Nel pomeriggio-sera di domenica, il Ciclone continuerà a risalire verso Nord e di conseguenza anche il maltempo risalirà il Sud Italia in generale. Continuerà ad imperversare in Sicilia, nella Sardegna specie meridionale, ma colpirà in modo estremo soprattutto la Calabria, con piogge torrenziali in tutti i settori orientali della Regione, dall’Aspromonte al Pollino. Nubifragi interesseranno Catanzaro, Crotone, Rossano e Corigliano, tra le principali città, ma in generale tutte le coste joniche e i versanti orientali dei rilievi. In serata il maltempo risalirà, con forti temporali, sul Golfo di Taranto provocando forti piogge in Puglia (specie centro-meridionale) e Basilicata, dove poi il maltempo persisterà in modo molto intenso anche nella giornata successiva, lunedì 3 febbraio.

La mappa del modello Moloch del CNR-ISAC per domenica pomeriggio è davvero emblematica rispetto alla gravità del maltempo atteso al Sud:

Il rischio di pesanti alluvioni è alimentato anche dal caldo anomalo che interesserà le zone più colpite dal maltempo. Proprio nel pomeriggio-sera di domenica 2 febbraio, infatti, risaliranno masse d’aria molto calde dal mar Jonio proprio in Calabria e Sicilia orientale: la quota neve, quindi, salirà oltre i 2.000 metri di altitudine, provocando piogge anche ad alta quota (che si riverseranno su fiumi e torrenti a valle) e sciogliendo la neve presente al suolo a quelle altitudini.

Impressionanti gli accumuli previsti da Moloch anche nell’elaborazione grafica dell’ISPRA per i prossimi tre giorni: alto rischio di alluvioni nella giornata di lunedì 3 febbraio su Taranto e nelle Murge, in Puglia:

Massima attenzione.

