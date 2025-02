Allerta Meteo, Ciclone al Sud: allarme in Sicilia per stasera, piogge eccezionali in tutta l’isola

MeteoWeb

Si concentra al Sud, o meglio all’estremo Sud e in modo particolare in Sicilia, il forte maltempo che sta colpendo l’Italia nel fine settimana. Nel corso della domenica mattina abbiamo ancora piogge sparse sulle Regioni del Nord, dove lo scenario è prettamente invernale con tanta neve a bassa quota. Ma i fenomeni più estremi sono già al Sud, con forti temporali che abbordano la Sicilia occidentale dove questa mattina sono già caduti 45mm di pioggia a Marsala, 35mm a Trapani, 34mm a Favignana. In pieno giorno, a Trapani abbiamo appena +9°C anche qui in un contesto tipicamente invernale.

Le immagini satellitari mostrano quanto questo ciclone sia spettacolare, almeno visto dallo Spazio, con un ricciolo che avanza nel Mediterraneo tra la Sardegna e la Sicilia, e un fronte temporalesco pre-frontale che risale dal Canale di Sicilia proprio sull’isola, alimentando forti temporali al momento nei settori occidentali della Sicilia.

Proprio questo flusso temporalesco nelle prossime ore si sposterà in modo lento e graduale verso est, spinto dall’avanzata del ciclone nel Mediterraneo da occidente verso levante. La Sicilia sarà la Regione più colpita dal maltempo delle prossime ore, in un contesto di piovosità che negli ultimi giorni sta diventando davvero eccezionale.

Le piogge record della Sicilia: la siccità è un lontano ricordo

La Sicilia è letteralmente sott’acqua. Nonostante qualche figura intellettualmente disonesta e spregiudicata, senza scrupoli nel dire bugie e falsità, continui ad alimentare la narrazione della siccità e del catastrofismo climatico per mero interesse politico (l’idea è quella di giustificare le inefficienze della politica, appunto, dando al clima le responsabilità delle mancanze strutturali del territorio), la situazione sul territorio si è capovolta. Oggi è il sesto giorno di pioggia consecutivo in molte località dell’isola, e stavolta l’area tirrenica è la meno colpita dalle precipitazioni. Infatti, come possiamo vedere dalla mappa delle piogge degli ultimi cinque giorni con i dati ufficiali della protezione civile, ha piovuto (e sta piovendo ancora) tantissimo proprio nelle aree meno piovose dell’isola, in quelle meridionali, in quelle centrali, in quelle orientali.

I clamorosi record pluviometrici battuti a Lampedusa e Pantelleria

Arrivano anche dati impressionanti dalle isole minori del Canale di Sicilia. Negli ultimi tre giorni sono caduti addirittura 106mm di pioggia a Lampedusa e 64mm di pioggia a Pantelleria. Si tratta di dati pluviometrici davvero straordinari, innanzitutto perchè non sono il frutto di un singolo nubifragio o di una singola alluvione ma sono stati tre giorni di pioggia moderata e costante sul territorio isolano, e poi perchè il confronto con le medie storiche è impietoso. A Lampedusa, infatti, cadono – per media storica – 320mm di pioggia annua e la media del mese di febbraio è di 30mm di pioggia mensile. A Pantelleria piove un po’ di più: 500mm annui e 50mm mensili a febbraio. In entrambe le isole, negli ultimi tre giorni è stata abbondantemente superata la media mensile (più che triplicata a Lampedusa) e negli ultimi tre mesi è caduta più pioggia rispetto a quella che solitamente cade in un anno.

Anche nel resto del territorio siciliano siamo ormai su dati da record in molte località: negli ultimi 4 mesi, infatti, è caduta più pioggia rispetto a quella che solitamente cade in un anno. E c’è qualcuno che ha ancora il coraggio di parlare di siccità? Piuttosto, dovrebbero nascondersi quelli che lo hanno fatto negli ultimi mesi quando la situazione era già molto chiara sia per quanto riguarda la fine della siccità sin dall’autunno 2024, sia rispetto allo scenario successivo (e su MeteoWeb non lo diciamo con il senno di poi!).

Allerta Meteo Sicilia: attenzione ai forti temporali e alle grandi piogge di stasera

Non è finita qui. In Sicilia continuerà a piovere molto forte nelle prossime ore. Il fronte temporalesco che sta colpendo Trapani e i settori occidentali dell’isola, come abbiamo già anticipato, nel pomeriggio-sera si sposterà rapidamente verso est e avremo un’altra grande piovuta in tutta l’isola. Non ci saranno zone che rimarranno a secco. Nei settori centro-orientali, tra Enna, Catania, Siracusa e Ragusa, cadranno oltre 100mm di pioggia e sarà una piovuta eccezionale perchè molto estesa su tutto il territorio, e non limitata a poche aree.

I fenomeni si riveleranno localmente molto forti con possibili nubifragi e alluvioni lampo. Massima attenzione.

