Allerta Meteo, il Ciclone si sposta al Sud: forte maltempo e tanta neve

MeteoWeb

Il Ciclone di San Valentino si è spostato al Sud, dopo aver colpito ieri l’Italia del centro/nord. Forti piogge e temporali stanno colpendo gran parte delle Regioni centro/meridionali, con il vortice ciclonico che ha raggiunto il cuore del mar Tirreno intorno a cui si invorticano nubi sempre più minacciose. Al Nord e in Toscana, invece, è tornato a splendere un bellissimo sole che consente di osservare la neve caduta copiosa fino a bassa quota nelle scorse ore.

Oggi le piogge più intense stanno colpendo l’Abruzzo, dove spiccano gli accumuli pluviometrici sulle colline settentrionali della Regione in provincia di Teramo, con 64mm di pioggia a Nereto, 58mm a Controguerra. Forti piogge e temporali anche in Sicilia, dove sta diluviando nelle zone meridionali dell’isola: sono già caduti 33mm di pioggia ad Agrigento, 35mm a Canicattì, 22mm a Licata. Ma il maltempo è molto diffuso in queste ore sulle Regioni meridionali, basti pensare alle violentissime grandinate nel Salento.

L’ultimo aggiornamento del satellite meteorologico mostra proprio il vortice ciclonico sul mar Tirreno e il conseguente forte maltempo che si concentra sul Centro/Sud:

Nelle prossime ore, il maltempo si intensificherà ulteriormente con forti venti ciclonico che colpiranno il medio e basso Adriatico, il mar Tirreno, il Canale di Sicilia e il mar Jonio come possiamo vedere dalle apposite mappe del modello Moloch per le ore 13…

… e per le ore 19, quando il ciclone sarà sulla Sicilia settentrionale e il vento raggiungerà velocità molto elevate su Molise e Gargano, nel medio Adriatico, e nella Sicilia occidentale, con forti mareggiate sulle coste esposte:

In termini di precipitazioni, nel pomeriggio-sera di oggi il maltempo raggiungerà il suo culmine con i fenomeni più estremi in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Piogge alluvionali colpiranno le coste dell’Abruzzo e la Sicilia occidentale: a Palermo avremo veri e propri nubifragi. Le temperature crolleranno rapidamente con abbondanti nevicate sui rilievi appenninici:

Allerta Meteo, le previsioni per domani domenica 16 febbraio

Domani, domenica 16 febbraio, il maltempo continuerà a colpire il Sud in mattinata con le ultime piogge in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre avremo un deciso miglioramento al Centro e rimarrà bello al Nord dove sarà una splendida giornata di sole:

Nel corso della giornata, però, anche al Sud le condizioni del tempo miglioreranno: nel pomeriggio avremo le ultime piogge residue in Calabria e sul Gargano, in un contesto di ampie schiarite diffuse in tutto il Sud mentre il Ciclone si starà allontanando sul mar Jonio verso la Grecia:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.