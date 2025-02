Maltempo, nuova impressionante grandinata nel Basso Salento: paesaggio imbiancato da Gagliano del Capo a Tricase | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La notte scorsa una nuova grandinata ha interessato Capo di Leuca, nel Basso Salento. L’area colpita, che va da Gagliano del Capo a Tricase, ha visto strade e campi coperti dalla grandine per un lungo periodo. Lo strato di ghiaccio ha creato difficoltà alla circolazione, con numerosi tamponamenti. Anche le colture hanno subito danni. È stata la seconda grandinata nelle ultime 24 ore nella zona.

Dalle ore 08:30 sulla linea Bari-Lecce, la circolazione ferroviaria è rallentata tra Monopoli e Ostuni per danni dovuti al maltempo. È in corso l’intervento dei tecnici di RFI:

Impressionante grandinata a Gagliano del Capo

Gagliano del Capo imbiancata dalla grandine

