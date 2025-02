Allerta Meteo, il Ciclone nel basso Tirreno: spettacolare vortice visto dallo Spazio. Allarme a Palermo

MeteoWeb

E’ arrivato nel basso Tirreno il Ciclone che alimenta forte maltempo al Sud Italia: è ben visibile dallo Spazio e le immagini satellitari sono davvero spettacolari. La situazione è in rapida evoluzione: è allarme a Palermo per i violenti nubifragi in arrivo nel pomeriggio-sera. Nel capoluogo siciliano splende il sole con +14°C dopo le piogge di questa mattina, che sono state solo un piccolo assaggio dei fenomeni estremi che nelle prossime ore colpiranno tutta la Sicilia occidentale e settentrionale con un brusco calo delle temperature. La neve, infatti, cadrà copiosa oltre i 900 metri di altitudine, e localmente anche più in basso.

Il maltempo continuerà ad imperversare per tutto il giorno sul resto del Sud, con fenomeni in intensificazione proprio nel pomeriggio-sera.

Tutti i dettagli per le prossime ore nell’apposita allerta meteo:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.