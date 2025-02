Allerta Meteo, FOCUS sul Maxi Ciclone Afro-Mediterraneo in arrivo nel weekend: una tempesta violentissima

MeteoWeb

Il maltempo concede una breve tregua all’Italia in queste ore, anche se non è assoluta: piove a dirotto a La Spezia (25mm di parziale giornaliero con +9°C in pieno giorno) e un nucleo nuvoloso provoca piogge sparse tra Liguria orientale, alta Toscana ed entroterra appenninico, con nevicate in atto sui rilievi della zona. Per il resto, abbiamo ampie schiarite e un soleggiamento pieno nel resto d’Italia. Ma questa tregua sarà molto breve e, anzi, ha già le ore contate. Nel pomeriggio-sera si intensificherà il forte maltempo tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, estendendosi a tutto il territorio emiliano e toscano, lambendo anche la Lombardia e il Veneto fino al Polesine.

Ma sarà domani, sabato 1 marzo, che il maltempo si intensificherà in modo sempre più intenso, e in tutto il Paese: arriverà infatti il violento Ciclone Afro-Mediterraneo che è enorme, esteso migliaia di chilometri sul Maghreb dove sta per posizionarsi dopo aver attraversato lo Stretto di Gibilterra. Un Maxi Ciclone, quindi, che lentamente tra stasera e lunedì attraverserà tutto il Nord Africa, dal Marocco all’Egitto passando per Algeria, Tunisia e Libia.

L’Italia sarà colpita in pieno dagli effetti di questa tempesta: avremo forte maltempo, venti impetuosi e grandi sbalzi termici. Già domani, sabato 1 marzo, al Sud le temperature aumenteranno sensibilmente per il richiamo caldo pre-frontale, mentre al Nord arriverà un freddo intenso per le correnti di bora provenienti dall’Est Europa, tutto alimentato dalla spinta ciclonica di questa enorme tempesta. L’aria gelida si muoverà dalla Russia fin sulla Francia, con freddo molto intenso persino in Bretagna sulle coste dell’Atlantico:

In questa fase, nella giornata di sabato, forti piogge torrenziali colpiranno Marocco e Algeria, con un alto rischio di alluvioni nel nord dei due Paesi nord africani.

Allerta Meteo: i dettagli sul maltempo del weekend in Italia

In termini di maltempo sull’Italia, sabato mattina continuerà a piovere in modo intenso in Liguria, Toscana, Emilia Romagna e stavolta anche in Piemonte e Sardegna. Nel pomeriggio-sera il maltempo si estenderà a Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e zone interne della Campania. Forti temporali colpiranno Sardegna e Corsica. La neve cadrà fino a bassa quota in Piemonte, in collina, e abbondante sui rilievi dell’Abruzzo. Attenzione ai venti impetuosi: sarà un sabato sera tempestoso per lo scirocco in Sicilia, con raffiche ad oltre 130km/h su Trapani e sulle isole Egadi, e per la tramontana in Liguria. Forte levante sulle Bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna. Venti tesi da Est in tutt’Italia.

Domenica 2 marzo il maltempo si estende al Centro/Sud con forti piogge e temporali in Sicilia e Calabria, ma piogge persistenti anche nelle Regioni Adriatiche con temperature in calo e neve a quote più basse (fino in collina) sugli Appennini.

Tutti i dettagli nel video:

