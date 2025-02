Neve tra Emilia-Romagna e Toscana: fiocchi tra Appennino Pistoiese, Reggiano, Modenese e Bolognese | FOTO

MeteoWeb

Nel corso della giornata odierna l’Italia sarà lambita da un fronte freddo in transito sull’Europa centrale, con il ritorno di nubi e precipitazioni: al momento si segnala neve sui rilievi tra Toscana ed Emilia–Romagna, ed i fiocchi stanno cadendo tra Appennino Pistoiese, Reggiano, Modenese e Bolognese, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Nel fine settimana giungerà la prima perturbazione di marzo ed è attesa un’irruzione di aria più fredda, con forti venti e crollo termico sulle regioni settentrionali e centrali adriatiche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.