Allerta Meteo, freddo intenso e neve a bassa quota nel weekend

L’inverno torna a farsi sentire proprio in occasione di San Valentino, con un’irruzione di aria fredda proveniente dai Balcani che porterà un netto calo delle temperature e nevicate a bassa quota su diverse regioni italiane. A partire da venerdì 14 febbraio, le correnti si disporranno dai quadranti settentrionali, favorendo l’ingresso di masse d’aria più fredde che condizioneranno il tempo su gran parte della Penisola. Fin dalle prime ore del mattino, forti venti di Bora soffieranno sull’alto Adriatico, determinando piogge intense su Triveneto ed Emilia-Romagna, mentre il tempo si presenterà instabile anche su Toscana, Umbria e Lazio, dove si potranno verificare acquazzoni e temporali più probabili lungo le zone costiere.

Con il passare delle ore, il peggioramento si estenderà anche a Marche e Abruzzo, accompagnato da un ulteriore calo termico. I venti freddi nord-orientali favoriranno una progressiva diminuzione della quota neve, con fiocchi che potranno scendere fino a bassa quota sulle Alpi orientali, mentre in Emilia-Romagna le precipitazioni saranno diffuse, con piogge abbondanti in pianura e neve che potrà raggiungere le aree collinari. Anche l’entroterra della Toscana, le zone interne delle Marche e le vallate romagnole potrebbero essere interessate da qualche rovescio di neve.

L’influenza di una circolazione depressionaria sull’Italia determinerà un peggioramento del tempo anche al Sud e in Sardegna. Nubi compatte porteranno piogge in arrivo dal mare sulla Campania, lungo il settore tirrenico della Calabria e sul Messinese, mentre in Sardegna si intensificheranno i venti di Maestrale, con raffiche particolarmente forti tra il pomeriggio e la sera.

Nel corso del fine settimana, la situazione meteorologica tenderà a migliorare progressivamente al Nord e su parte del Centro. La giornata di sabato 15 febbraio sarà caratterizzata da cieli sereni sulle Alpi, sulla pianura piemontese e lombarda, in Liguria, Sardegna e lungo le coste toscane. Persistenza di nubi più compatte sul basso Veneto, nel Ferrarese e in Romagna, con residue deboli piogge. Su Marche, Abruzzo, Umbria ed entroterra laziale il cielo si manterrà molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni sparse, venti sostenuti e temperature in ulteriore calo. La neve scenderà fino a quote molto basse nelle prime ore del mattino tra Marche e Umbria, mentre in Abruzzo e nel Reatino il limite delle nevicate si attesterà intorno ai 600 metri. Al Sud, il maltempo continuerà a insistere con piogge diffuse e temporali localmente intensi, accompagnati da un clima fresco e ventoso. Anche in Sicilia tornerà la neve, con accumuli al di sopra dei 1000 metri, mentre su Puglia, Basilicata, Molise e bassa Campania i fiocchi potranno scendere fino agli 800 metri.

Nella giornata di domenica 16 febbraio, il miglioramento sarà ancora più evidente, con cieli prevalentemente sereni al Nord, sebbene le temperature notturne favoriranno diffuse gelate anche in pianura e un freddo intenso sulle aree montuose. Al Centro, il miglioramento si estenderà progressivamente su tutto il versante tirrenico, con schiarite in arrivo su Marche e Abruzzo nel pomeriggio e cieli sereni in serata. I venti si orienteranno da Maestrale, contribuendo a rendere l’atmosfera più limpida. Al Sud, il tempo si manterrà instabile nelle prime ore della giornata, con piogge ancora presenti su Puglia, Basilicata, Calabria e lungo il settore tirrenico della Sicilia, ma con una tendenza al miglioramento a partire da ovest nel corso del pomeriggio. Le prime schiarite si faranno strada sul Trapanese, sul Palermitano e su tutta la Sardegna, dove il cielo si presenterà sereno entro sera.

Dopo questa fase di maltempo, il ritorno dell’alta pressione favorirà condizioni più stabili e asciutte, seppur accompagnate da temperature rigide, soprattutto nelle ore notturne e nei fondovalle. L’inverno, dopo una lunga parentesi mite, dimostra di avere ancora molto da dire, riportando l’Italia in un contesto più tipicamente stagionale.

