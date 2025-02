Allerta Meteo, maltempo-monstre risale sull’Italia: primi nubifragi in Sicilia e Calabria, inizia la nevicata al Nord/Ovest | LIVE

MeteoWeb

Prende il via l’ondata di maltempo che nel weekend porterà piogge e forti temporali al Sud ma anche neve fino a bassa quota al Nord. Ha iniziato a nevicare in Valle Orba, tra Piemonte e Liguria. In Piemonte, sono “in atto le prime nevicate fino a quote collinari, intorno ai 400-500 metri s.l.m., tra le province di Alessandria e Genova proprio sullo spartiacque appenninico lungo l’autostrada A26 tra Masone e Campo Ligure. Segnalato nevischio in intensificazione anche sulla Val Tanaro, nel Cuneese, dai 500 metri e sulle aree alpine dal Torinese al VCO, specie sopra i 700-1.000 metri”, spiega il meteorologo Andrea Vuolo sulla propria pagina Facebook.

Le nevicate si intensificheranno nelle prossime ore in Piemonte fino a bassa quota, con abbondanti nevicate su Alpi occidentali e Appennini settentrionali.

Maltempo Piemonte, nevischio a Sauze D’Oulx

Nevicata intensa sull'A26 fra Masone e Campo Ligure

Dalle immagini satellitari si vede il “mostro” di maltempo che risale dal Canale di Sicilia, portando le prime piogge e temporali anche in Calabria e Sicilia.

Si registrano accumuli sui 40mm nel Siracusano e 5-10mm tra Catania e Messina e In particolare, segnaliamo: 39mm a Noto, 29mm a San Corrado, 11mm a San Gregorio, Via Grande, Piedimonte Etneo. A Lampedusa, sono caduti 45mm di pioggia e sta diluviando ancora.

In Calabria, particolarmente colpito il Catanzarese, con oltre 40mm di pioggia nel capoluogo, 55mm a Pentone, 50mm a Simeri Crichi. Piogge sparse sono in atto su Crotonese e Reggino ionici, con 27mm caduti finora a Rocca di Neto (Crotone).

Domani, sabato 8 febbraio, il maltempo si intensificherà estendendosi ulteriormente a gran parte d’Italia.

