Allerta Meteo: il maltempo oggi insiste in alcune regioni, ecco dove

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 16 febbraio 2025 per la possibilità di piogge, associate anche a rovesci grandinigeni e/o graupel di piccole dimensioni, con possibili accumuli al suolo. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , i dettagli

“Una circolazione ciclonica rimane attiva e isolata, con un minimo al suolo a ridosso del Mar Ionio“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Lungo la curvatura discendente del vortice si osserva una marcata avvezione di aria fredda e secca sia a livello superficiale che in medio-alta troposfera. Ciò determina una maggiore stabilità atmosferica su quasi tutto il dominio previsionale, ad eccezione delle regioni meridionali affacciate sul Mar Ionio, dove persiste una leggera sezione occlusiva. In questa zona, si registreranno molto probabilmente fenomeni temporaleschi residui, perlopiù deboli e localizzati“.

“Tra la Sicilia orientale, la Calabria ionica e la Puglia, nelle prime ore del mattino, è stato attribuito un livello 0 per la possibilità di piogge, associate anche a rovesci grandinigeni e/o graupeln di piccole dimensioni, con possibili accumuli al suolo“, prosegue il bollettino. “Sulla superficie marina sarà possibile osservare qualche innocua tromba marina, soprattutto al largo del Mar Ionio, dove le temperature risulteranno più elevate e il lapse rate sarà più instabile. In serata della nuvolosità cumuliforme potrà formarsi sul Mar Ligure, senza fenomeni di rilievo“.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

