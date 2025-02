Allerta Meteo: Sicilia bersagliata dal maltempo, il fronte temporalesco avanza verso est

MeteoWeb

Prosegue all’insegna del maltempo questa domenica di febbraio al Sud Italia. La regione più colpita è la Sicilia. Le immagini satellitari mostrano il ricciolo ciclonico, ora più pronunciato e definito, tra Sardegna e Sicilia, con il fronte temporalesco che avanza sulla Sicilia, interessando la zona di Agrigento, Caltanissetta e verso la Sicilia orientale. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia sono caduti 40-50mm nell’Agrigentino e localmente anche tra Catanese e Messinese. Segnaliamo al momento: 55mm di pioggia a Francavilla di Sicilia, 54mm a Palma di Montechiaro, 46mm a Milingiana Sottana, 45mm a Marsala, 39mm a Nunziata, 36mm ad Agrigento, Trapani, Sambuca, 31mm a Giarre, Piedimonte Etneo.

In Sicilia continuerà a piovere molto forte nelle prossime ore. Il fronte temporalesco si sposterà rapidamente verso est, portando piogge in tutta l’isola. Nei settori centro-orientali, tra Enna, Catania, Siracusa e Ragusa, cadranno oltre 100mm di pioggia e sarà una piovuta eccezionale perché molto estesa su tutto il territorio, e non limitata a poche aree. I fenomeni si riveleranno localmente molto forti con possibili nubifragi e alluvioni lampo. Massima attenzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

