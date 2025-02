Allerta Meteo Marocco: arrivano freddo, neve e raffiche di vento

MeteoWeb

Nevicate, forti piogge, e raffiche di vento sono previste per venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo in numerose province del Marocco. La Direzione Generale di Meteorologia (DGM) ha infatti diramato l’allerta meteo arancione. Le nevicate sono attese ad altitudini superiori ai 1.800 metri su tutto l’arco della catena atlantica, a Ifrane, Boulemane, Azilal, Béni Mellal, Al Haouz, Chichaoua, Tinghir, Ouarzazate, Midelt e Taroudant. Inoltre, forti piogge, in alcuni casi con acquazzoni oscillanti tra 30 e 50 millimetri colpiranno da domani alle 6 a sabato alle 16, la costa atlantica da Essaouira a Casablanca, e si spingeranno anche sulla costa mediterranea, fino a Oujda.

Inoltre, domani sono previste forti raffiche di vento con tempeste di sabbia a 70-95km/h, nel centro-sud del Marocco, tra Figuig, Jerada, Errachidia, Ouarzazate, Zagora, Midelt, Boulemane, Guercif e Tinghir.

