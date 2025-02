Allerta Meteo, oggi rischio celle isolate: temporali e rovesci in 3 regioni

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 11 febbraio 2025, per rischio temporali isolati, con possibili rovesci, in 3 regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

“L’avvicinarsi di un debole promontorio di alta pressione sul Tirreno pone le basi per una situazione stabile su gran parte del dominio previsionale, anche se non si escludono occasionali celle isolate. Viene emesso un livello 0 su Liguria orientale e alta Toscana, così come anche fra basso Adriatico e Mar Ionio, per temporali isolati, con possibili rovesci“, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Sulla Liguria un afflusso meridionale di aria umida potrebbe costituire l’alimentazione per temporali isolati, con possibili rovesci e raffiche associate“, spiega PRETEMP. “Per quanto riguarda il sud-est invece la possibile formazione di fenomeni è da attribuirsi ad un debole boundary al suolo, in estensione dalle coste della Croazia in direzione del mar Ionio in un ambiente a maggior speedshear 0-6km (fino a 20 m/s, in graduale accelerazione con l’aumento del gradiente termico orizzontale). Si pongono quindi le condizioni per avere sistemi più veloci (almeno inizialmente) e poi dalla sera generalmente più lenti. Sarà possibili qualche debole waterspouts per il CAPE 0-3 km modesto e per la presenza del sopracitato boundary“.

