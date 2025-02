Allerta Meteo, oggi rischio temporali e grandine: ecco dove | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 15 febbraio 2025 per temporali e possibile graupel o grandine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , i dettagli

“Il cut-off in quota con minimo chiuso anche nei bassi strati attualmente posizionato sul Nord Italia, si muoverà” durante la giornata di oggi, 15 febbraio 2025, “dal Medio Tirreno allo Ionio e continuerà a determinare condizioni di instabilità atmosferica specie sui settori centro-meridionali del dominio di previsione“, si legge nel bollettino PRETEMP. Un livello di pericolosità 0 “per temporali non forti e possibile graupel o grandine di piccole dimensioni sarà valido per i settori centro-meridionali del dominio di previsione“.

La situazione meteo

“La struttura barica succitata andrà a richiamare flussi miti e relativamente umidi da S-SE in area ionica e Basso Adriatico dove si prevedono valori di MLCAPE anche superiori a 800 J/kg nella prima parte della giornata, in successiva diminuzione. Qui ci saranno convergenze tra i flussi da S-SE umidi e quelli relativamente più secchi occidentali provenienti dal Tirreno che favoriranno l’inizio della convezione in ambiente con PWAT massime intorno a 20 mm“, spiega PRETEMP. “La convezione sarà probabilmente poco organizzata, dato che i massimi di shear, anche sino a 20 m/s, saranno più vicini al minimo in quota sul Tirreno. Fenomenologia più isolata è prevista anche sul Medio-Basso Tirreno ma in presenza di meno umidità, CAPE più bassi (intorno a 400 J/kg) e con sollevamento modesto dato in parte dato dall’avvezione di aria fredda in quota e da convergenze di basso livello vicino al minimo. La presenza di aria relativamente fredda in quota potrà favorire la presenza di grandine di piccole dimensioni o graupel. Dati i valori di Cape 0-3 km superiori a 200 J/kg e LCL < 800-900 m su Ionio e Basso Adriatico non è da escludere la formazione di trombe marine“.

