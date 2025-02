Allerta Meteo, a San Valentino 2 regioni nel mirino di forte maltempo

MeteoWeb

Allerta Meteo per “forti piogge, grandinate anche con accumulo, forti raffiche di vento e marginalmente trombe marine per le coste di Toscana e Lazio per venerdì 14 febbraio“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino

“Un cut off in quota di origine artica con core freddo a -30/-32°C a 500 hPa attualmente (ore 21:00 UTC) a nord delle Alpi, sorvolerà velocemente la pianura padana tra mattino e pomeriggio, spostandosi in serata sul mar Tirreno centrale”, si legge nel bollettino PRETEMP. “La goccia fredda è associata ad un’anomalia di PV, che stimolerà ulteriore convezione” dopo quella nella serata di ieri tra Toscana e Lazio; ma anche nella notte sul Triveneto, prima dell’ingresso dei venti di bora, PRETEMP ha considerato possibili temporali per l’aria fredda e la curvatura ciclonica sudoccidentale dei venti in quota, al di sopra di un PBL anormalmente tiepido e umido per la stagione. I temporali portavano con sé rischio graupeln/grandine piccola e forti rovesci convettivi, tuttavia mobili.

“Sul mare Tirreno e su coste di Toscana e Lazio è stato emesso un livello 1 per forti piogge convettive persistenti“, riferito soprattutto alla notte e poi mobili. “Un livello 1 sarà valido per grandine piccola o media, anche con accumulo e marginalmente per forti raffiche di vento. Un livello 0 sarà valido per trombe marine con possibili landfall sulle coste. Sulle altre zone del Tirreno è stato emesso un livello 0 per forti rovesci convettivi e grandine di piccole dimensioni/graupeln“.

Tra mattino e pomeriggio “la formazione di 2 minimi di bassa pressione al suolo sulla pianura padana incrementerà la componente sinottica dei venti, che tenderanno a rimuovere lo strato instabile nei bassi strati, tuttavia sarà ancora possibile convezione high based laddove gli ostacoli orografici favoriranno il sollevamento di uno strato instabile in medio-bassa troposfera (appenino emiliano-romagnolo, umbro-marchigiano)“.

Allerta Meteo per le coste di Toscana e Lazio

Nella serata di ieri PRETEMP riportava: “Stasera un forte temporale ha causato grandinate fino a dimensioni medie e allagamenti sull’Isola d’Elba. E’ presente dai radiosondaggi uno strato di MUCAPE tra 7-1000 J/Kg (significativo) a causa di un richiamo caldo meridionale, associato ad alcune convergenze semistazionarie con i rilievi. Durante la notte il progressivo inserimento di aria fredda in quota e l’approfondimento del minimo di bassa pressione al suolo rinnoverà condizioni per convergenze al suolo tra questi flussi meridionali e correnti occidentali più secche con possibile rinnovo della convezione. Da nordovest si inserirà poi un anomalia di PV associata ad un’intrusione secca in medio alta troposfera: essa sarà forse responsabile di forti raffiche di vento ( i valori di Delta Theta E sono previsti in calo a -10/-12 tra Toscana e Lazio) e inoltre la presenza di convergenze di basso livello e di CAPE 0-3 km fino a 250 J/Kg potrebbe favorire la formazione di landspout marini e forse terrestri per lo storm mode favorevole. Anche qui l’ingresso di correnti più fredde da nord nei bassi strati dovrebbe rimuovere lo strato di energia tra pomeriggio e sera“.

“Si segnala inoltre il rischio di grandine e graupeln, incrementato da locali accelerazioni del DLS davanti alla goccia fredda, i chicchi di grandine potrebbero eventualmente raggiungere nuovamente medie dimensioni“, ha concluso PRETEMP.

