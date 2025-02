Allerta Meteo, la storica ondata di gelo a Est ribalta l’Europa: clamorosi -17°C a Bucarest | DATI

MeteoWeb

Europa letteralmente ribaltata in queste ore sotto il profilo meteorologico: fa molto freddo a Sud/Est, mentre le temperature sono aumentate su valori decisamente miti nei settori occidentali e settentrionali del Continente. Clamorosi i -17°C di temperatura minima raggiunta questa mattina a Bucarest, la Capitale della Romania. Ma fa freddissimo anche in Moldavia, Ucraina, Bulgaria e più in generale sui Balcani. Le temperature sono piombate fino a -16°C a Tiraspol, -10°C a Pristina, -9°C a Kiev e Chişinău, -7°C a Sofia, -5°C ad Alexandroupoli, -3°C a Podgorica, +1°C ad Atene.

Clima molto freddo anche in Turchia con -3°C a Istanbul, İzmit, Zonguldak e Akhisar, -5°C a Bursa, -7°C a Isparta, -10°C ad Ankara. Il fronte freddo si è spinto fin nel nord Africa, dove in Libia abbiamo raggiunto +6°C a Bengasi. Notevoli, in Medio Oriente, i dati di +6°C a Beirut, Libano, e +2°C a Gerusalemme, Israele.

Contestualmente, fa decisamente caldo nel Nord/Ovest dell’Europa con temperature minime giornaliere di ben +7°C a Dublino, +6°C a Parigi, +5°C a Londra, Glasgow, Amsterdam e Bruxelles, +4°C a Copenaghen, +3°C a Berlino, +2°C a Stoccolma, +1°C a Oslo. Per rendere l’idea, sulle coste joniche della Sicilia abbiamo avuto temperature minime di appena +5°C a Siracusa e +6°C a Catania: significa che sulle coste della Sicilia, della Libia e del Libano questa mattina ha fatto più freddo che in Irlanda, Inghilterra e Francia.

La mappa con le temperature odierne ad 850hPa (circa 1.500 metri di altitudine in libera atmosfera) testimonia proprio questo scenario:

Le conseguenti anomalie termiche sono particolarmente nette, soprattutto in termini di freddo nel Sud/Est dell’Europa ma anche in Medio Oriente e Nord Africa.

Domani, lunedì 24 febbraio, farà ancora più freddo in Medio Oriente ed Egitto, con bufere di neve tra Russia, Georgia e Turchia, dove imperversa senza sosta il ciclone Artico. Temperature in ulteriore aumento, invece, nell’Europa occidentale tra Portogallo, Spagna, Francia e Italia:

Le anomalie termiche saranno ancor più nette al confine tra Europa, Asia e Africa: un’estesissima area andrà su valori a fondoscala, oltre 12°C sotto le medie del periodo, dalla Russia all’Egitto, per quella che è un’ondata di gelo di proporzioni storiche in termini di intensità, durata ed estensione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.