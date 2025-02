Allerta Meteo: una regione nel mirino del maltempo, poi brusco peggioramento

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi in una regione, nel mirino del maltempo in una giornata che vedrà un peggioramento che, nel corso del fine settimana, vedrà l’Italia alle prese con ben 2 perturbazioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino

“La sinottica evolverà sul Mar Mediterraneo in maniera dinamica per l’inserimento di un nucleo di aria fredda con moto antizonale verso l’estremo nordovest del dominio previsionale. Tale movimento attirerà verso nord la debole goccia fredda che staziona da giorni tra Algeria e Tunisia in direzione di Sardegna e Corsica, instabilizzando lievemente l’atmosfera“, riporta il bollettino PRETEMP, valido per l’intera giornata odierna. “Alcuni fenomeni convettivi (scrosci di rovesci e deboli temporali disorganizzati) potrebbero prendere luogo soprattutto in mare e non si esclude la formazione di qualche tromba marina per i valori di CAPE 0-3 Km attorno i 200 J/Kg. Anche più a ESE tra Canale di Sicilia, Tirreno centrale e sud della Sicilia è prevista lieve instabilità in mare con LI 0/-2°C, tuttavia dovrebbero prevalere i fenomeni di tipo stratiforme per l’avvezione di aria calda da sud“.

Da oggi si conferma un veloce cambiamento della situazione meteo: è atteso l’arrivo di due perturbazioni, una in risalita dal Nord Africa e l’altra dall’Atlantico. Oggi la giornata sarà all’insegna di un graduale peggioramento, ma la fase “clou” del maltempo sarà nel weekend: oltre alla pioggia, che bagnerà gran parte del Paese, sui rilievi del Nord tornerà la neve, che in alcune fasi si spingerà anche fino a bassa quota. Da evidenziare anche l’afflusso di aria fredda, che determinerà un calo delle temperature anche sensibile soprattutto al Nord.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

