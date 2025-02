Allerta Meteo, violento ciclone in arrivo dalla Francia: forte maltempo, attenzione a domani | MAPPE e DETTAGLI

MeteoWeb

E’ tornato il maltempo sull’Italia con piogge sparse da ieri sulle Regioni del Centro/Nord, localmente intense. La perturbazione si sta intensificando e oggi si è materializzata alle porte del nostro Paese, con un Ciclone molto esteso nel cuore della Francia che è ben visibile anche dallo Spazio, come possiamo vedere proprio dalle immagini satellitari. E siamo solo all’inizio di quest’ondata di maltempo che si prolungherà nel cuore della settimana, segnando il tempo di fine Febbraio nel nostro Paese. Questa tempesta atlantica ha riportato piogge e clima umido sull’Europa dopo la grande ondata di gelo che si conclude a oriente.

Le immagini satellitari odierne forniscono proprio il quadro dell’avanzata del fronte di maltempo verso l’Italia:

Nel pomeriggio-sera di oggi il maltempo si intensificherà in Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria e Lazio, estendendosi a gran parte del Centro/Nord, con nevicate in intensificazione sulle Alpi specie occidentale, anche se gli accumuli più rilevanti interesseranno esclusivamente i versanti esteri (Francia e Svizzera):

Allerta Meteo per domani, mercoledì 26 Febbraio

Domani, mercoledì 26 febbraio, sarà una giornata di maltempo particolarmente estremo sull’Italia. Sin dalle prime ore del mattino i fenomeni più estremi si sposteranno al Nord/Est e si concentreranno nelle Regioni centrali Tirreniche, con una rapida estensione del maltempo al Sud. Avremo forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e soprattutto Campania, la Regione più colpita dai nubifragi, mentre sulle Alpi arriverà la neve copiosa stavolta anche sul versante italiano, al Nord/Est:

Nel pomeriggio-sera il fronte ciclonico sfonderà al Sud Italia, con forti piogge e temporali in Campania, Calabria e Sicilia: intensi nubifragi colpiranno tutta l’area compresa tra Napoli e Salerno, quindi l’area vesuviana e la penisola sorrentina, ma il maltempo insisterà anche in Abruzzo e al Nord/Est, con ulteriori forti piogge in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Attenzione ai nubifragi che colpiranno Slovenia e Croazia, mentre in Italia forti temporali interesseranno il Sud con possibili grandinate e trombe d’aria tra Calabria e Sicilia:

E poi giovedì 27 febbraio il maltempo persisterà al Sud, ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto nel video di seguito tutti i dettagli sul forte maltempo delle prossime ore:

