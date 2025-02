Neve e temperature glaciali in Romania: ecco Bucarest vista dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Durante l’eccezionale ondata di gelo e neve che ha colpito nei giorni scorsi l’Europa orientale e il Medio Oriente, la Romania ha vissuto la settimana più fredda dell’inverno, tra il 17 e il 24 febbraio 2025, con temperature estreme che hanno toccato i -20°C nelle regioni montuose e abbondanti nevicate che hanno paralizzato gran parte del Paese. Un’immagine impressionante catturata dal satellite Sentinel-2 il 23 febbraio mostra Bucarest completamente imbiancata, offrendo una vista spettacolare della capitale avvolta nel gelo invernale: la capitale oggi ha registrato -13°C dopo 2 giorni in cui la colonnina di mercurio è scesa a -17°C. Le autorità hanno emesso un’allerta meteo gialla per le regioni meridionali e sudorientali, inclusa la capitale, a causa delle forti nevicate e delle raffiche di vento che hanno raggiunto i 45 km/h.

L’immagine satellitare di Bucarest innevata è stata acquisita grazie alla missione Sentinel-2, parte del programma Copernicus dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Questa missione si basa su una coppia di satelliti in orbita a 180° l’uno dall’altro, capaci di fornire immagini ad alta risoluzione. Grazie alla tecnologia multispettrale, Sentinel-2 supporta il monitoraggio delle condizioni del suolo, della vegetazione e delle risorse idriche, oltre a essere uno strumento fondamentale per il controllo della copertura nevosa in tutto il mondo.

