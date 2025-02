Un’altra “stella luminosa” si aggiunge alla parata, ma c’è un trucco

MeteoWeb

Ultimamente, l’attenzione degli appassionati di astronomia si è concentrata sulla spettacolare “parata dei pianeti“, un fenomeno celeste che sta infiammando i social media. In questa sfilata cosmica, diversi corpi celesti brillano nel cielo notturno, attirando la nostra attenzione e facendoci chiedere cos’è questa o quella “stella luminosa”, ma in realtà si tratta di pianeti. Marte, Giove, Urano, Nettuno, Venere e Saturno stanno già offrendo uno spettacolo affascinante, e presto un nuovo puntino luminoso si unirà a loro: Mercurio. Tuttavia, c’è un dettaglio che potrebbe deludere molti osservatori.

Un’altra “stella luminosa” si aggiunge alla parata

Mercurio è l’unico pianeta che finora mancava all’appello, ma finalmente, nelle ultime notti di febbraio, sarà visibile vicino all’orizzonte occidentale poco dopo il tramonto. Questo significa che, con le giuste condizioni atmosferiche e un buon telescopio, sarà possibile osservare ben sette pianeti in una sola notte. Ma non è tutto così semplice: la visibilità di alcuni di essi è piuttosto problematica.

Urano e Nettuno, ad esempio, sono così lontani e poco luminosi da essere osservabili solo con strumenti adeguati. Inoltre, Mercurio apparirà estremamente basso sull’orizzonte, in una finestra temporale molto ristretta di circa 30-60 minuti dopo il tramonto, rendendone l’osservazione una sfida per molti. Tanto per complicare ulteriormente le cose, Saturno tramonterà sempre più presto con il passare dei giorni, scomparendo prima che il cielo sia sufficientemente scuro per distinguerlo chiaramente.

Perché i pianeti appaiono allineati nel cielo?

Questa spettacolare parata non è frutto di una vera e propria disposizione geometrica dei corpi celesti, bensì della loro posizione rispetto alla Terra. I pianeti del Sistema Solare orbitano attorno al Sole su un piano comune, il che significa che, in determinati momenti, diversi di essi possono risultare visibili contemporaneamente dalla nostra prospettiva.

Nonostante le difficoltà osservative, la “parata dei pianeti” rimane un evento affascinante per chiunque voglia volgere lo sguardo al cielo. Gli osservatori più esperti, muniti di telescopi e pazienza, potranno godere di un’opportunità rara per ammirare un gran numero di pianeti in una sola notte. Per chi invece si affida esclusivamente a propri occhi, lo spettacolo sarà meno impressionante, con solo Marte, Giove e Venere distinguibili e ben visibili a lungo.

