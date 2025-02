Continua l’assalto con droni, un’abitazione a fuoco: ferita una 19enne

MeteoWeb

Un attacco russo con droni nel distretto di Buchansky, nella regione di Kiev, ha ferito una ragazza di 19 anni che è stata ricoverata in ospedale. L’attacco ha causato un incendio in un’abitazione privata. Lo afferma Mykola Kalashnyk, capo ad interim dell’amministrazione militare regionale di Kiev, come riportano i media ucraini.

