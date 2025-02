Asteroide 2024 YR4, la NASA aggiorna la probabilità di impatto con la Terra

MeteoWeb

Recentemente, l’asteroide 2024 YR4 è stato al centro dell’attenzione scientifica a causa delle sue potenziali implicazioni per il nostro pianeta. Scoperto il 27 dicembre 2024 dal sistema ATLAS in Cile, questo corpo celeste presenta caratteristiche e traiettorie che meritano un’analisi approfondita.

Caratteristiche dell’asteroide 2024 YR4

2024 YR4 è un asteroide di tipo Apollo, con un diametro stimato tra 40 e 90 metri. La sua orbita ellittica lo porta periodicamente a intersecare l’orbita terrestre, rendendolo un oggetto di interesse per gli astronomi. Attualmente, è classificato al livello 3 della Scala Torino, indicativo di un oggetto che merita attenzione da parte della comunità scientifica.

Probabilità di impatto

Le stime attuali indicano una probabilità del 2,2% (circa 1 su 45) che 2024 YR4 possa impattare la Terra il 22 dicembre 2032. Ciò significa che c’è una probabilità del 97,8% che l’asteroide non colpisca il nostro pianeta. Tuttavia, è importante sottolineare che queste probabilità sono soggette a cambiamenti man mano che vengono raccolti nuovi dati e migliorano le osservazioni.

Possibili conseguenze di un impatto

In caso di impatto, l’asteroide potrebbe causare danni significativi a livello locale. Si stima che rilascerebbe un’energia pari a circa 7,8 megatoni di TNT, sufficiente a devastare un’area metropolitana estesa. Un evento simile potrebbe essere paragonato all’evento di Tunguska del 1908, quando un oggetto celeste esplose sopra la Siberia, radendo al suolo una vasta area forestale.

Monitoraggio e incertezze

Le agenzie spaziali, tra cui la NASA e l’ESA, stanno monitorando attentamente 2024 YR4. La comunità scientifica dispone di diverse strategie per mitigare potenziali minacce da asteroidi, come l’uso di impattatori cinetici o altre tecnologie per deviare la traiettoria di oggetti pericolosi. Un esempio è la missione DART della NASA, che nel 2022 ha dimostrato la possibilità di alterare la traiettoria di un asteroide attraverso un impatto controllato.

Sebbene l’asteroide si stia attualmente allontanando da noi, la Terra avrà diversi incontri ravvicinati con la roccia spaziale nel prossimo mezzo secolo. Il suo prossimo contatto laterale avverrà verso la fine del 2028, seguito da altri 6 incontri ravvicinati tra il 2032 e il 2074. Di questi, quello con la più alta probabilità di impatto sarà il 22 dicembre 2032. Man mano che l’asteroide si avvicinerà, gli scienziati avranno un’idea molto più precisa della sua traiettoria e della probabilità di colpire la Terra.

La maggior parte degli oggetti inizialmente segnalati come rischi alla fine diventano oggetti innocui. Storicamente, la maggior parte degli asteroidi con probabilità di impatto iniziale ha fatto registrare un rischio sceso a zero man mano che venivano raccolti più dati. Tuttavia, permangono incertezze e le osservazioni in corso sono essenziali per perfezionarne la traiettoria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.