Blue Origin annuncia la data del 10° volo turistico spaziale

Blue Origin di Jeff Bezos ha annunciato il lancio della sua 10ª missione turistica nello Spazio, prevista per martedì 25 febbraio. Il volo, denominato NS-30, vedrà protagonisti 6 passeggeri a bordo di New Shepard, che partirà dal sito di lancio dell’azienda nel Texas occidentale alle 09:30 ora locale, le 17:30 ora italiana.

Un traguardo importante per il turismo spaziale

La missione NS-30 rappresenta il 30° volo complessivo del sistema di lancio riutilizzabile New Shepard, progettato per trasportare passeggeri oltre la linea di Kármán, il confine convenzionale dello Spazio situato a circa 100 km di altitudine. La durata del volo è compresa tra i 10 e i 12 minuti, con i passeggeri che sperimenteranno alcuni minuti di microgravità prima di rientrare sulla Terra con un atterraggio controllato della capsula.

Chi sono i membri dell’equipaggio?

Blue Origin ha rivelato l’identità di 5 dei 6 passeggeri che parteciperanno alla missione:

Lane Bess : venture capitalist, al suo secondo volo con Blue Origin;

: venture capitalist, al suo secondo volo con Blue Origin; Jesús Calleja : noto conduttore televisivo spagnolo e alpinista, che ha scalato le Seven Summits;

: noto conduttore televisivo spagnolo e alpinista, che ha scalato le Seven Summits; Elaine Chia Hyde : imprenditrice e fisico con un background internazionale tra Australia e Singapore;

: imprenditrice e fisico con un background internazionale tra Australia e Singapore; Dr. Richard Scott : endocrinologo riproduttivo;

: endocrinologo riproduttivo; Tushar Shah: socio di un hedge fund e pilota.

L’identità del 6° membro dell’equipaggio non è ancora stata divulgata.

Il significato della patch della missione

Ogni missione della Blue Origin ha una patch personalizzata, e NS-30 non fa eccezione. La patch ufficiale della missione contiene diversi simboli che rappresentano il background e le aspirazioni dei passeggeri: una montagna, che simboleggia le imprese alpinistiche di Jesús Calleja; un aeroplano tra le nuvole, a rappresentare Calleja, Hyde, Scott e Shah, tutti piloti certificati; una colomba con un ramo d’ulivo, che simboleggia la speranza per la pace mondiale condivisa da Calleja e Bess; la Croce del Sud, un omaggio alle origini australiane e singaporiane di Hyde; il numero romano II, a indicare il 2° volo spaziale di Lane Bess; una strada tortuosa che conduce alla capsula dell’equipaggio, simboleggiando il percorso che ogni astronauta ha seguito per raggiungere lo Spazio.

Blue Origin e il turismo spaziale

Blue Origin continua ad affermarsi come uno dei principali attori nel settore del turismo spaziale, competendo con aziende come SpaceX e Virgin Galactic. Con il successo continuo dei voli di New Shepard, l’azienda punta a rendere i viaggi nello Spazio sempre più accessibili, contribuendo a un’era in cui i voli spaziali commerciali potrebbero diventare di routine.

Il lancio della missione NS-30 sarà trasmesso in diretta, con il collegamento che inizierà 35 minuti prima del decollo, offrendo al pubblico l’opportunità di seguire da vicino questa nuova avventura.

