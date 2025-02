Blue Origin: nuova strategia aziendale, licenziati mille dipendenti

MeteoWeb

Blue Origin, l’azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos, ha annunciato il licenziamento di circa 1.000 dipendenti, pari a circa il 10% della sua forza lavoro. La notizia è stata diffusa da testate come CNN e The New York Times, che hanno ottenuto un’email interna del CEO Dave Limp. L’impresa ha conosciuto una crescita rapida negli ultimi anni, con un conseguente aumento della burocrazia e una riduzione dell’efficienza operativa. Secondo Limp, il ridimensionamento riguarda diversi settori, tra cui ingegneria, ricerca e sviluppo, gestione dei progetti e livelli manageriali. L’obiettivo è riallineare le risorse aziendali per massimizzare l’efficacia delle operazioni.

Fondata nel 2000, Blue Origin si è distinta per i suoi progetti innovativi nel campo spaziale, tra cui il veicolo suborbitale riutilizzabile New Shepard, che ha effettuato 29 lanci, e il razzo New Glenn, il cui primo volo è avvenuto con successo lo scorso mese. Inoltre, l’azienda sta sviluppando il lander Blue Moon per il programma Artemis della NASA.

