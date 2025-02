Blue Origin, nel prossimo volo nello spazio una famosa popstar e la fidanzata di Bezos

MeteoWeb

Blue Origin, la compagnia spaziale di Jeff Bezos, ha annunciato che al prossimo volo suborbitale parteciperanno la famosa popstar Katy Perry e la fidanzata di Bezos Lauren Sanchez. Perry e la giornalista fidanzata con il miliardario si uniranno a un equipaggio tutto femminile. A bordo per l’undicesimo volo spaziale umano di Blue Origin, infatti, ci saranno anche la conduttrice televisiva Gayle King, la scienziata ricercatrice Amanda Nguyen, l’ex scienziata missilistica della NASA Aisha Bowe e la produttrice cinematografica Kerianne Flynn.

Questa missione segnerà il primo equipaggio di un volo spaziale interamente femminile dai tempi dello storico volo in solitaria della sovietica Valentina Tereshkova nel 1963.

I voli suborbitali di Blue Origin

La compagnia fondata da Bezos ha iniziato a lanciare turisti nello spazio nel 2021 a bordo del suo razzo New Shepard, che prende il nome da Alan Shepard, il primo americano nello spazio. A oggi, la compagnia ha trasportato 52 persone nello spazio suborbitale in 10 missioni con equipaggio.

Le missioni New Shepard partono dal Launch Site One dell’azienda di Bezos nel West Texas. I voli durano in genere solo 10 o 11 minuti dal decollo all’atterraggio, con i passeggeri che sperimentano alcuni minuti di microgravità mentre la loro capsula si libra oltre la linea di Karman, il confine dello spazio riconosciuto a livello internazionale, a 100 chilometri sopra il livello del mare. Il razzo propulsore effettua un atterraggio verticale, mentre la capsula dispiega i paracaduti per un delicato atterraggio nel deserto del Texas.

Tra le celebrità che hanno già viaggiato a bordo di New Shepard ci sono anche la leggenda di Star Trek William Shatner, così come lo stesso Bezos, che ha volato sul volo inaugurale con equipaggio. I prezzi dei biglietti rimangono riservati, anche se alle celebrità vengono spesso offerti posti omaggio.

La passione di Bezos per lo spazio

Come Elon Musk, l’unica persona più ricca di lui, Bezos ha una lunga passione per lo spazio. Ma mentre Musk sogna di colonizzare Marte, Bezos immagina di spostare l’industria pesante fuori dal pianeta su piattaforme spaziali galleggianti per preservare la Terra, “l’origine blu dell’umanità”.

A gennaio, Blue Origin ha condotto il primo volo di prova orbitale del suo razzo più grande, New Glenn, un passo cruciale nella sua espansione nel redditizio settore dei lanci commerciali. Blue Origin detiene già un contratto con la NASA per costruire un lander lunare per una delle prossime missioni Artemis, che riporterà gli americani sulla Luna. New Glenn supporterà anche l’implementazione del Progetto Kuiper, una costellazione di Internet satellitare progettata per rivaleggiare con Starlink di Musk.

