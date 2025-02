Calciatore colpito da malore improvviso, è morto prima della partita: fatale un infarto miocardico acuto | NOME e FOTO

MeteoWeb

Una tragedia ha colpito il calcio: Gabriel Protasio Gomes, meglio conosciuto come Gabriel Popo, è morto improvvisamente all’età di 26 anni, pochi minuti prima di scendere in campo per una partita con il XV de Jaú. Il giovane centrocampista si preparava ad affrontare l’União Suzano quando ha accusato un malore improvviso. Secondo le prime ricostruzioni, Popo è stato soccorso immediatamente presso l’alloggio della squadra e trasportato d’urgenza alla Santa Casa de Jaú, un ospedale di San Paolo. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo. Le cause esatte del decesso non sono ancora state rese note, ma si sospetta un malore improvviso di natura cardiaca.

Il dolore del club e della comunità calcistica

La notizia della sua scomparsa ha lasciato sotto shock compagni di squadra, tifosi e il mondo del calcio brasiliano. Il XV de Jaú ha rilasciato un comunicato ufficiale su Instagram per esprimere il proprio dolore e cordoglio:

“È con dolore immenso e tristezza che annunciamo la scomparsa dell’atleta Gabriel Protasio, il Popo. Il giocatore è stato assistito nei locali della squadra e prontamente trasportato alla Santa Casa de Jaú. In segno di rispetto per questo momento di lutto, di comune accordo con União Suzano e la Federazione Paulista di Calcio, la partita è stata cancellata. In questo momento di dolore, esprimiamo la nostra solidarietà alla famiglia di Gabriel Popo, ai membri del club, agli amici e ai compagni di squadra. Che la sua memoria sia onorata e che troviamo la forza per sopportare questa perdita irreparabile”.

Anche una delle sue ex squadre, il Santa Cruz, ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblicato sulla piattaforma X (ex Twitter): “con profondo rammarico, piangiamo la scomparsa di Gabriel Protasio Gomes, meglio conosciuto come Gabriel Popo, che ha difeso i colori di Time do Povo nel 2023. Ci ha lasciati a causa di un malore improvviso, e la sua prematura partenza lascia un vuoto immenso. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, agli amici e, in particolare, alla sua figlia Mayla. Che Dio possa confortare tutti in questo momento di dolore”.

Una carriera interrotta troppo presto

Gabriel Popo aveva costruito la sua carriera nel calcio brasiliano militando in diverse squadre di spicco delle divisioni inferiori. Dopo aver giocato per il Santa Cruz nel 2023, aveva recentemente trovato spazio nel XV de Jaú, dove si era affermato come un centrocampista talentuoso e determinato. Il suo impegno e la sua passione per il calcio erano evidenti a chiunque lo avesse visto giocare.

La sua improvvisa morte ha riacceso il dibattito sulla salute e il monitoraggio medico degli atleti professionisti. Negli ultimi anni, diversi calciatori sono stati vittime di arresti cardiaci improvvisi, portando molte federazioni sportive a rafforzare i protocolli di sicurezza e a implementare controlli più rigidi.

Il dolore della famiglia e dei tifosi

Oltre ai compagni di squadra e ai club, il dolore più grande lo stanno vivendo i familiari di Popo, in particolare la sua giovane figlia, Mayla. La sua morte ha scosso l’intera comunità sportiva, e molti tifosi hanno espresso il loro cordoglio sui social media, ricordando Popo non solo come un grande giocatore, ma anche come una persona umile e generosa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.