Campi Flegrei, “con scossa 5 contiamo i morti”: polemica sulle parole di Ciciliano

MeteoWeb

È polemica per le parole pronunciate nella serata di ieri dal capo del Dipartimento di Protezione Civile Fabio Ciciliano, nel corso dell’incontro con la cittadinanza tenuto a Pozzuoli (Napoli) per fare il punto sullo sciame sismico in corso da giorni nell’area dei Campi Flegrei. Nell’incontro, durato oltre due ore, le istituzioni presenti hanno cercato di dare risposte ai cittadini spaventati dalle continue scosse. Diversi i momenti di tensione, con alcuni cittadini che hanno espresso timori circa un possibile peggioramento della situazione. “In caso di scossa di quinto grado cosa si fa? Cadono i palazzi e contiamo i morti, funziona così”, ha affermato Ciciliano, rispondendo alla domanda di una cittadina sui piani di evacuazione e le vie di fuga, dopo oltre un’ora e mezza dall’inizio dell’incontro.

Parole “pericolose e gravi“, ha affermato oggi Rosario Andreozzi, consigliere di Sinistra Italiana in Consiglio comunale e metropolitano di Napoli. “Le legittime paure delle persone – sostiene Andreozzi – vanno rispettate e comprese non dileggiate, non è il momento di agitare ancor di più i fantasmi che turbano i sonni dei cittadini di tutta la fascia flegrea, si deve lavorare ad azioni concrete e celeri che pongano nella maggior sicurezza possibile la vita delle persone. Queste affermazioni sono pericolose e fanno scaturire il panico nelle persone, che è uno dei nemici più insidiosi in contesti come questi. Noi non intendiamo contare i morti”.

“La gente è spaventata, per questo ho voluto dare un segnale di apertura alla cittadinanza con l’incontro pubblico di ieri, ma c’era anche gente che strumentalizza la situazione da mesi. La frase di Ciciliano è stata in risposta a una signora che in modo strumentale non voleva accettare le risposte di chi era al tavolo, chiedeva sempre le stesse cose. Se c’era pericolo di crolli, Ciciliano l’avrebbe detto”, ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. “Non l’ho ancora sentito, lui è una persona intelligente, sicuramente argomenterà”, conclude il sindaco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.