Campi Flegrei: la decisione sulle scuole a Monte di Procida, attivato centro accoglienza a Bacoli

Riprenderanno regolarmente domani mattina, martedì 18 febbraio, le attività didattiche nelle scuole pubbliche e private del territorio comunale di Monte di Procida (Napoli), che erano invece state sospese nella giornata di oggi a causa dello sciame sismico in atto nell’area dei Campi Flegrei. Dopo l’ordinanza di chiusura degli istituti firmata dal sindaco, Salvatore Scotto di Santolo, nel pomeriggio di ieri, i tecnici comunali hanno effettuato una serie di sopralluoghi per verificare se la scossa registrata alle 15:30, di magnitudo 3.9, avesse prodotto conseguenze nelle strutture. “Ulteriore attenzione – fa sapere il Comune di Monte di Procida – è stata prestata in conseguenza della nuova scossa registrata poco dopo la mezzanotte odierna, anch’essa di magnitudo 3.9 (ma con epicentro più distante da Monte di Procida) e pertanto, anche negli edifici già visionati ieri si sono effettuati nuovi sopralluoghi”.

Gli esiti sono stati “rassicuranti: nessuna scuola presenta segni che destino preoccupazione e quindi, esaurita l’efficacia dell’ordinanza, potranno riprendere le normali attività”.

Attivato il centro di prima accoglienza a Bacoli

“Ho deciso di attivare il centro di prima accoglienza di Bacoli. Stiamo allestendo i lettini per coloro che stasera vorranno dormire fuori casa“. Ne dà notizia il sindaco di Bacoli (Napoli) Josi Gerardo Della Ragione. La struttura individuata è la palestra della scuola Gramsci, in viale Olimpico, nella frazione Cappella. “È un’attività precauzionale – precisa il sindaco – ma che riteniamo utile a fornire quanti più servizi possibili ai cittadini”. Chiunque volesse fruire del servizio può contattare il numero 0815234057 o recarsi nel centro di prima accoglienza. Saranno allestite anche delle aree di attesa per chi volesse dormire in auto, attivato un servizio di supporto psicologo.

Della Ragione fa sapere, infine, che “dopo un ulteriore controllo nelle scuole” non sono stati registrati danni.

