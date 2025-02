Campi Flegrei: situazione monitorata a Napoli, sopralluoghi nelle scuole

MeteoWeb

A seguito della forte scossa di questa notte nei Campi Flegrei, si è tenuta in Prefettura a Napoli una riunione con il capo della Protezione Civile nazionale Fabio Ciciliano. Il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) riunitosi alle 03:30, 05:30, 07:30 e alle 10:30 ha costantemente seguito la situazione. A Napoli il sindaco Manfredi sta monitorando da ieri la situazione tenendosi costantemente in contatto con i vertici nazionali e regionali della Protezione Civile mentre i tecnici comunali e gli operatori della Protezione civile proseguono la loro attività di monitoraggio in particolare degli edifici scolastici cittadini dei quartieri più vicini alla zona dei Campi Flegrei. In corso un sopralluogo dei vigili del fuoco alla scuola Michelangelo Augusto, Plesso Ilioneo, con protezione civile e tecnici comunali.

