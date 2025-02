Nuovo forte terremoto scuote i Campi Flegrei, notte di paura a Pozzuoli: gente in strada, riunita unità di crisi

MeteoWeb

Prosegue lo sciame sismico nei Campi Flegrei: dopo quella di ieri di uguale intensità, un’altra scossa di terremoto magnitudo 3.9 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a Pozzuoli. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma si è verificato alle 00:19 con ipocentro a 2 km di profondità ed epicentro tra zona Pisciarelli e la Solfatara. Oggi a Pozzuoli le scuole resteranno chiuse. Un provvedimento, sottolinea il sindaco Gigi Manzoni, “a titolo meramente precauzionale per consentire l’effettuazione di appositi sopralluoghi da parte dei tecnici comunali“.

Scosse di terremoto nei Campi Flegrei, paura a Pozzuoli

“Dal pomeriggio di sabato 15 febbraio, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei; dopo una scossa di magnitudo 3.9 nel pomeriggio di ieri, alle ore 00:19 è stato registrato un nuovo evento sismico di magnitudo 3.9“, riporta il Dipartimento della Protezione Civile in una nota. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia “si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata sensibilmente avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento NON sono stati segnalati danni“. “Il Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano, ha presieduto, alle ore 01:30, un’unità di crisi in videocollegamento con il territorio. Durante la riunione, visto il numero di cittadini che si sono riversati in strada è stata disposta l’attivazione del volontariato di protezione civile e l’apertura delle aree di accoglienza e di attesa per i cittadini dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli. Il Dipartimento continuerà a seguire l’evolversi della situazione, in contatto con le autorità locali di protezione civile“, conclude la nota.

