Terremoto Campi Flegrei, paura a Pozzuoli e Napoli: gente in strada

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto si è verificata nell’area dei Campi Flegrei alle 15:30 di oggi, domenica 16 febbraio. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 3.9 avvenuto ad appena 2km di profondità. L’epicentro è stato individuato nel Golfo di Pozzuoli. Si tratta della scossa più forte avvertita da inizio 2025. Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione nei comuni flegrei di Pozzuoli e Bacoli ma anche in diversi quartieri della zona occidentale e collinare di Napoli, come Fuorigrotta, Bagnoli, Posillipo e Vomero. La gente, in preda alla paura, è scesa in strada.

A Pozzuoli, è stato avvertito anche un boato. Sui social, i cittadini hanno sottolineato di non aver mai sentito prima d’ora una scossa così forte. “Alle 15:30 una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Siamo in strada con volontari e Polizia municipale per verificare eventuali danni. Siamo in contatto con l’Osservatorio Vesuviano“, scrive su Facebook il sindaco Gigi Manzoni. “Ho attivato il Centro Operativo Comunale a Monterusciello presso la Protezione Civile. In molti siete in strada – sottolinea – Per eventuali segnalazioni fermate i volontari o contattate la Protezione Civile al numero 08118894400 o la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 0818551891″.

La scossa è stata avvertita anche a Procida. Sull’isola l’evento sismico è stato percepito chiaramente ovunque, da Marina Grande alla Chiaiolella: secondo diverse testimonianze è durato diversi secondi ed è stato caratterizzato da un sensibile movimento ondulatorio del suolo. Poco dopo la scossa, la Protezione Civile isolana è stata contattata dalla Sala Operativa Regionale Unificata per coordinare un monitoraggio del territorio; i volontari hanno effettuato una perlustrazione per le strade dell’isola ma non hanno rilevato danni a persone o cose conseguenti al terremoto, così come al momento non risultano richieste di soccorso alle forze dell’ordine.

“Dal pomeriggio di ieri, 15 febbraio, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore registrato oggi, 16 febbraio alle ore 15.30, di magnitudo 3.9.

In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento NON sono stati segnalati danni”, riporta una nota della Protezione Civile.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente convocato il tavolo per il monitoraggio della situazione. Il direttore dell’INGV ha confermato che la scossa è stata particolarmente avvertita dalla popolazione poiché si è manifestata a soli 3km di profondità. “Risulta che i Comuni di Bacoli e Pozzuoli hanno attivato i Centri Operativi Comunali anche ai fini di una prima ricognizione visiva dei territori. Il sindaco di Bacoli ha segnalato una interruzione della rete idrica in località Scalandrone sulla quale lo stesso Ente sta intervenendo – si legge nella nota della Prefettura – Nessuna segnalazione di criticità è pervenuta al momento dalle strutture sanitarie, sebbene negli ospedali Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e San Paolo di Napoli, la scossa sia stata distintamente avvertita dai degenti. La situazione per la viabilità, soprattutto in relazione agli spostamenti per la giornata festiva, è attentamente seguita”.

Secondo quanto rende noto il Comune, a Napoli non si registrano problemi nelle strade né sono pervenute richieste ai Vigili del Fuoco. Nelle scuole si sta verificando se ci sono stati danni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.